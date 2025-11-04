scorecardresearch
 

काला अंडा Vs सफेद अंडा: कौन है प्रोटीन का असली बादशाह? जानें

कड़कनाथ यानी काले अंडे इन दिनों तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. कहा जाता है कि इनमें आम सफेद अंडों से ज़्यादा प्रोटीन, कम फैट और ढेरों विटामिन होते हैं. जानिए काले अंडों और सफेद अंडों में क्या है फर्क और कौन सा है आपकी सेहत के लिए बेहतर.

काले अंडे पोषण के मामले में सफेद अंडों से बेहतर होते हैं, लेकिन बहुत महंगे होते हैं. (Photo: AI Generated)
Black Eggs Vs White Eggs: आजकल लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हो गए हैं. सीधे शब्दों में कहें तो लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्हें कब क्या खाना है. ज्यादातर लोग अब सिर्फ पौष्टिक फूड्स ही खाते हैं. इनमें अंडों का नाम भी शामिल है. मार्केट में सफेद से लेकर भूरे अंडे तक मौजूद हैं. जहां लोग पहले यही खाते थे, लेकिन अब काले अंडा की भी चर्चा है. आपने इसके बारे में सुना या सोशल मीडिया पर देखा जरूर होगा. ये सफेद अंडों से अलग दिखते हैं, इनका छिलका काला होता है और अंदर से भी थोड़ा गहरा रंग होता है. कहा जाता है कि इनमें ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं और ये बाल, स्किन और इम्युनिटी के लिए अच्छे होते हैं. लेकिन क्या ये सच में सफेद और भूरे अंडों से अलग होते हैं? चलिए जानते हैं कि ये आम अंडों से कैसे अलग हैं और इनमें सच में ज़्यादा प्रोटीन होता है या नहीं.

क्या होते हैं काले अंडे?
काले अंडे कड़कनाथ मुर्गी के होते हैं. ये भारत में पाई जाने वाली मुर्गी की एक खास नस्ल है जो अपने काले पंख, ब्लैक मीट और डार्क कलर के अंडों के लिए जानी जाती है. कड़कनाथ मुर्गियां ज्यादातर मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में पाई जाती हैं. इनके अंडे स्वादिष्ट, ज्यादा प्रोटीन वाले और बहुत कम फैट वाले होते हैं, इसलिए इन्हें हेल्थ और फिटनेस पसंद करने वाले लोग बहुत पसंद करते हैं.

काले अंडों में ज्यादा होता है प्रोटीन?
कड़कनाथ अंडे (काले अंडे) पोषण के मामले में नॉर्मल अंडों से बहुत आगे हैं. 100 ग्राम काले अंडों में करीब 15.6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो सफेद और भूरे अंडों के मुकाबले लगभग दोगुना है. साथ ही इनमें फैट (1 ग्राम) और कोलेस्ट्रॉल (180 मिलीग्राम) भी काफी कम पाया जाता है, जबकि नॉर्मल अंडों में फैट लगभग 5.8 ग्राम और कोलेस्ट्रॉल 372 मिलीग्राम होता है.।

यानी अगर आप जिम जाते हैं, मसल्स बनाना चाहते हैं या वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो कड़कनाथ अंडे आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकते हैं. ये न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर हैं, बल्कि हल्के और हेल्दी भी हैं.

अंडे का प्रकार प्रोटीन (100 ग्राम में) फैट कोलेस्ट्रॉल

कड़कनाथ अंडा (काला अंडा)

 15.6 ग्राम 1 ग्राम 180 मिलीग्राम
सामान्य अंडा (सफेद अंडा) 6.6 ग्राम 5.8 ग्राम 372 मिलीग्राम


काले अंडे सेहत के लिए क्यों ज्यादा फायदेमंद?
कड़कनाथ अंडे सिर्फ प्रोटीन का नहीं, बल्कि विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड्स का भी बेहतरीन सोर्स हैं. ये शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. सबसे पहले, ये इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है. साथ ही ये मसल्स को मजबूत बनाते हैं और उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हैं जो रेगुलर वर्कआउट या जिम करते हैं.

कड़कनाथ अंडे दिल की सेहत का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनमें वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है. इतना ही नहीं, ये डाइजेशन को भी बेहतर बनाते हैं, जिससे शरीर पोषक तत्वों को आसानी से अब्सॉर्ब कर पाता है. इनमें मौजूद ग्लूटामिक एसिड अंडे के स्वाद को और भी लाजवाब बना देता है, जिससे ये स्वाद और सेहत दोनों के लिहाज से बेहतरीन ऑप्शन बन जाते हैं.

काले या सफेद: कौन से अंडे ज्यादा बेहतर?
काले और सफेद दोनों ही अंडे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर बात पोषण की क्वालिटी की करें, तो कड़कनाथ अंडे थोड़ा आगे निकल जाते हैं. इनमें आम अंडों की तुलना में ज्यादा प्रोटीन, कम फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं. हालांकि, इनकी कीमत सफेद अंडों से ज्यादा होती है और ये हर जगह आसानी से मौजूद भी नहीं होते. इसलिए अगर आप एक सस्ता और रोजाना खाने लायक प्रोटीन सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो सफेद अंडे भी एक बेहतरीन और पौष्टिक ऑप्शन हैं.

