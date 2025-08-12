scorecardresearch
 

कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी गैस और बदहजमी, रोज सुबह खाली पेट पी लें इस चीज का पानी

सौंफ का पानी एक आयुर्वेदिक चमत्कार है जो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस में सुधार कर सकता है. रोजाना पीने पर 2-3 हफ्तों में रिजल्ट मिल सकते हैं.

कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी गैस और बदहजमी, रोज सुबह खाली पेट पी लें इस चीज का पानी (photo: AI)
सुबह खाली पेट सौंफ का पानी पीने की आसान आदत आपके डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और हार्मोन बैलेंस को सुधार सकती है, जैसे शरीर ने खुद को डिटॉक्स कर लिया हो. आयुर्वेद में सौंफ को एक जरूरी औषधि माना गया है, जो खासकर पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उपयोगी है. जबकि अधिकांश लोग सौंफ की तासीर को ठंडा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसकी तासीर को गर्म बताया गया है.. इसका पाचन अग्नि (डाइजेस्टिव फायर) बढ़ाने वाला प्रभाव होता है, जबकि शरीर के बाहरी हिस्से को ठंडक देता है, इसलिए लोग इसे ठंडी मानते हैं.

पेट के लिए फायदेमंद- सौंफ गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कब्ज के लिए रामबाण है. इसे खाने के बाद चबाना या सुबह खाली पेट इसका पानी पीना पाचन तंत्र को सुधारता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है.

वेट लॉस में मददगार- आयुर्वेद में यह वजन कम करने के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को इंस्टेंट करता है, भूख पर कंट्रोल रखता है और ब्लोटिंग कम करता है.

महिलाओं के लिए फायदेमंद- सौंफ महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी मानी गई है. यह ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने, पीरियड्स के दर्द में राहत देने और हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है. इसके कारण इसे त्रिदोषिक हर्ब कहा जाता है, जो शरीर और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है.

मॉडर्न साइंस में भी भी सौंफ के गुणों के बारे में बताया गया है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे कोशिकाओं को नुकसान से बचाव होता है और डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा घटता है. सौंफ आईबीएस (इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम) में भी राहत देती है. सौंफ के पानी को बनाने के दो आसान तरीके हैं:

1. रात में एक से दो चम्मच सौंफ को पानी में भिगोकर सुबह पीना.

2. सौंफ को हल्का क्रश कर दो कप पानी में उबालकर आधा होने पर छानकर गर्म पीना. सौंफ का पानी सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह हाइड्रेशन बढ़ाता है, पाचन अग्नि को तेज करता है और टॉक्सिन निकालता है.

वजन कम करना हो तो खाने से 30 मिनट पहले इसका सेवन किया जा सकता है. हालांकि यह कोई जादुई उपाय नहीं है, रोजाना पीने पर 2-3 हफ्तों में रिजल्ट मिल सकते हैं. कुछ कंडीशन में सौंफ का सेवन सावधानी से करना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंसी, हार्मोनल इंबैलेंस, मिर्गी, ब्लड थिनर दवाइयों का इस्तेमाल आदि, क्योंकि इनमें डॉक्टर से सलाह जरूरी है. सौंफ के साथ जीरा और अजवाइन भी मिलाकर लेने से सेहत को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

