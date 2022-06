Ice Cream Recipe: घर में बनानी है मनचाहे फ्लेवर की आइसक्रीम? फॉलो करें ये रेसिपी

Ice Cream Recipe in Hindi: आइसक्रीम के ठेले पर इतने सारे फ्लेवर देखकर मुंह में पानी आ जाता है साथ ही चुनना भी मुश्किल होता है कि कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाई जाए. वहीं, कई बार ऐसा होता है कि घर में किसी भी वक्त आइस्क्रीम खाने का मन करता है, ऐसे में आप अपनी पसंद के फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हैं. आइए जानते हैं आइसक्रीम बनाने का तरीका.

Ice Cream Ingredients: सामग्री

2 कप दूध

2 कप कन्डेंसड मिल्क

3 चम्मच चीनी

2 चम्मच कॉर्नफ्लोर

2 चम्मच वनीला एसेंस

पाइनएप्पल प्यूरी के लिए -

1 पाइनएप्पल

1/2 कप चीनी

How To Make Flavoured Ice Cream at Home: घर पर आइसक्रीम कैसे तैयार करें: