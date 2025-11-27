scorecardresearch
 

Herbs And Spices For Kidney: किडनी को हेल्दी रखने के लिए कमाल हैं ये 7 जड़ी बूटियां और मसाले! हेल्थ के साथ स्वाद भी मिलेगा भरपूर

Herbs And Spices For Kidney: जानें कैसे रोजमेरी, लहसुन, अदरक और अन्य हर्ब्स और मसाले आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ किडनी की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं. कम नमक और हेल्दी ऑप्शन अपनाकर आप अपनी डाइट को हेल्दी बना सकते हैं.

किडनी को हेल्दी रखने के चक्कर में लोग नमक और चीनी से दूरी बना लेते हैं जो उनके खाने को फीका बना देता है. (Photo: Freepik)
Herbs And Spices For Kidney: सोचिए, अगर आपका खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि आपकी किडनी के लिए भी हेल्दी हो तो कितना बढ़िया लगेगा. अक्सर ज्यादा नमक खाने से खाना फीका या बोरिंग लगने लगता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि कुछ हर्ब्स और मसाले ऐसे हैं जो न सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनाते हैं बल्कि किडनी की सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं. ये नेचुरल सीजनिंग एंटीऑक्सिडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं और नमक, शुगर और अनहेल्दी फैट्स का आसान और हेल्दी ऑप्शन भी हैं.

किडनी के लिए क्यों जरूरी हैं हर्ब्स और मसालें?
हर्ब्स और मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत काम के हैं. रिसर्च बताती है कि इनमें एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. जो लोग अपनी किडनी की देखभाल करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी डाइट में नमक, चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स कम करना बहुत जरूरी है. ऐसे में उन्हें कुछ दिनों बात अपना खाना बेस्वाद लगने लगता है. उस समय पर हर्ब्स और मसालों का इस्तेमाल करना उनके खाने को स्वादिष्ट और किडनी फ्रेंडली भी बना देता है.

रोजमेरी: ये एक खुशबूदार और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली हर्ब है, जिसमें एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर की रक्षा करते हैं. इसे आप भुनी हुई सब्जियों, सूप या ब्रेड पर ऑलिव ऑयल के साथ डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

लहसुन: ये बेहद शक्तिशाली होता है. इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सिडेंट गुण हैं और आप इसे पास्ता, चावल, सब्जियों या सॉस में डाल सकते हैं.

ओरिगैनो: ये विटामिन के से भरपूर होता है, जो हड्डियों और खून के लिए अच्छा है. ये इटेलियन खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए परफेक्ट है और हाई पोटेशियम इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती.

चिली पेपर्स: ये विटामिन ए का अच्छा सोर्स हैं, जो स्किन और आंखों के लिए जरूरी है और ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन किडनी से जुड़ी समस्या वाले लोग ज्यादा तीखा मसाला खाने से बचें.

अदरक: अदरक आपकी चाय का स्वाद बढ़ाने के साथ ही डाइजेशन सुधारने में भी मदद करता है और जी मचलने की परेशानी को कम करता है. इसमें एंटी-इनफ्लामेटरी और एंटीऑक्सिडेंट गुण भी होते हैं.

दालचीनी: ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करती है, जो किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है. ये मिठाइयों को हेल्दी बनाने के लिए भी परफेक्ट है.

तुलसी: तुलसी एक खुशबूदार हर्ब है जो एक शानदार फ्लेवर देती है और किडनी के लिए भी सुरक्षित है.

