लिवर को करना चाहते हैं डिटॉक्स? इस आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी का करें सेवन

लिवर हमारे शरीर के जरूरी अंगों में से एक है लेकिन कई बार गलत खानपान के कारण लोगों का लिवर खराब होने लगता है. लिवर विषाक्त पदार्थों, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड और रसायनों का बोझ उठाता है और खून को शुद्ध करने, विषाक्त पदार्थों को तोड़ने और पाचन और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करता है. जब आपका लिवर जरूरत से ज्यादा काम करता है तो आपको थकान, कम एनर्जी, वजन का बढ़ना , पेट फूलना और गैस जैसी पाचन संबंधी समस्याएं, ,स्किन संबंधी समस्याएं (मुँहासे, एक्जिमा), सिरदर्द, हार्मोनल इंबैलेंस, मूड में उतार-चढ़ाव और चिड़चिड़ापन पैदा आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

आपकी लिवर की हेल्थ ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करती है. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने लिवर का खास ख्याल रखें. लिवर को साफ करने के कई तरीके हैं. ऐसे में आज हम आपको एक आयुर्वेदिक तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपका लिवर हेल्दी और साफ रहेगा. लिवर की सफाई के लिए एक प्रभावी जड़ी-बूटी है कलमे, जिसे एंडोग्राफ़िक पेरिसकुलाटा, ग्रीन सेरिटा या "कड़वे फलों का राजा" भी कहा जाता है.

आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाने वाला कलमे को खून साफ करने वाला, लिवर को साफ करने वाला और इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जाता है. यह अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण लिवर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है. लिवर की सफाई के लिए कलमे का उपयोग करने के तीन तरीके हैं,

1.भोजन से पहले खाली पेट: 1. कलमे का रस - दिन में एक बार 1-2 चम्मच पानी में घोलकर लें.

2. 5-10 कुचले हुए कलमे के पत्तों और काली मिर्च का मिश्रण, विशेष रूप से पीरियड्स संबंधी परेशानी वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद है.

3. कलमे का काढ़ा - कलमे पाउडर को पानी में उबालकर गाढ़ा होने तक उबालें, फिर दोपहर और रात के खाने के बाद 1-2 महीने तक थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लें.

कलमे का सात दिनों तक सेवन पित्त प्रवाह को उत्तेजित करता है, लिवर को शुद्ध करता है, पित्त को बैलेंस करता है और पाचन क्रिया को मजबूत करता है, जिससे हल्कापन, एनर्जी का अनुभव होता है. लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए, इस जड़ी-बूटी को अच्छी आदतों के साथ अपनाएं. इसके साथ ही प्रिजर्वेटिव फ्री फूड्स का सेवन करें, पैकेज्ड तेल, रिफाइंड चीनी और देर रात के भोजन से बचें. पर्याप्त नींद लें, विषाक्त पदार्थों के संपर्क को कम करें, गर्म पानी पिएं और तनाव कम करने के लिए गहरी साँस लेने और ध्यान का अभ्यास करें.

---- समाप्त ----