Pomegranate juice benefits: खाली पेट अनार का जूस पीने के हैं कई जबरदस्त फायदे, बस इस बात का रखें ध्यान

Pomegranate juice benefits: फल सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं इसलिए इन्हें सेहत का खजाना भी कहा जाता है. इसका कारण है कि कोई भी फल में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स औ एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में होते हैं. फलों के सेवन से इन न्यूट्रीएंट और माइक्रोन्यूट्रीएंट्स की कमी दूर होती है. इसलिए एक्सपर्ट्स भी फल या उनके जूस पीने की सलाह देते हैं. अनार एक ऐसा फल है जिसका जूस पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. अनार का जूस अपने भरपूर पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट्स और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि यदि आप खाली पेट अनार का जूस पीते हैं तो अधिक फायदा मिल सकता है. तो आइए आज हम आपको खाली पेट अनार का जूस पीने के फायदे बताते हैं. लेकिन ध्यान रखें बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के खाली पेट जूस ना पिएं.

विटामिन-मिनरल्स से भरपूर

अनार का जूस प्यूनिकेलेजिन्स और एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं. इसमें विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट होता है. मिनरल्स की बात करें तो ये पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होता है. साथ ही इसमें नेचुरल शुगर भी होती है जो तुरंत एनर्जी देती है.

डाइजेशन अच्छा करे

खाली पेट अनार का जूस पीने से पाचन तंत्र उत्तेजित होता है और अच्छे से पेट साफ होता है. साथ ही इसमें विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता होती है जिससे लिवर के काम में सुधार होता है.

हार्ट हेल्थ में फायदेमंद

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खाली पेट अनार का जूस पीने से हार्ट हेल्थ को बढ़ावा मिलता है. ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और ब्लड प्रेशर कम होता है. एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) कम होता है और एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ता है. ब्लड वेसिल्स पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है.

इम्यूनिटी बढ़ाए

अपने दिन की शुरुआत अनार के जूस से करने से इम्यूनिटी को बढ़ावा मिलता है क्योंकि इसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है. वहीं शरीर को संक्रमण और सूजन से स्वाभाविक रूप से लड़ने में मदद मिलती है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने से बचाते हैं.

वजन मेंटेन में मदद

खाली पेट अनार का जूस पीने से मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है और ये फैट सेल्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं. इसकी नेचुरल मिठास मीठा खाने की क्रेविंग को कम करता है और आंत की हेल्थ को प्रमोट करके वेट मैनेजमेंट में मदद करता है.

इस बात का भी रखें ध्यान

ध्यान रखें कि अनार का जूस पीना लाभदायक है लेकिन सुबह इसका सेवन करने से संवेदनशील व्यक्तियों में हल्की एसिडिटी या सीने में जलन पैदा हो सकती है. साथ ही ये शरीर में चीनी की मात्रा को भी काफी अधिक बढ़ा सकती है. हमेशा ताजा या 100% शुद्ध अनार का रस पिएं और अतिरिक्त चीनी मिलाने से बचें.

सुबह खाली पेट 1 छोटा गिलास (100-150 मिलीलीटर) अनार का जूस पीने के 20-30 मिनट बाद हल्का नाश्ता जरूर करें.

