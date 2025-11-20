scorecardresearch
 

Feedback

Clove For Oral health: दांत दर्द हो या बदबू… बस एक लौंग और मिनटों में मिलती है राहत! जानें कैसे करती है जादू

लौंग सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि दांत दर्द, मसूड़ों की सूजन और सांस की बदबू के लिए एक असरदार नेचुरल इलाज है. इसमें मौजूद यूजेनॉल बैक्टीरिया को खत्म करता है, दर्द कम करता है और ओरल हेल्थ को बेहतर बनाता है.

Advertisement
X
दातों के दर्द से लौंग छुटकारा दिला सकती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने में सावधानी रखनी जरूरी है.(Photo: AI generated)
दातों के दर्द से लौंग छुटकारा दिला सकती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने में सावधानी रखनी जरूरी है.(Photo: AI generated)

Clove For Oral Health: क्या आपने कभी अपने मम्मी-पापा, दादा-दादी या किसी बड़े को कहते सुना है, 'दांत दर्द हो तो एक लौंग रख लो, दर्द कम हो जाएगा'? अगर हां और आप उनकी इस सलाह को आज तक इग्नोर करते आए हैं, तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं थे. रसोई में मिलने वाला ये छोटा-सा मसाला सिर्फ खुशबू और स्वाद के लिए नहीं इस्तेमाल की जाने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पुरानी और असरदार घरेलू दवा भी है. खासकर दांतों के दर्द, मसूड़ों की सूजन और सांस में बदबू आने की समस्या से निजात पाने में ये काफी मददगार होती है.

मॉडर्न रिसर्च भी मानती है कि लौंग सही में बहुत असरदार है. इसकी सबसे बड़ी ताकत यूजेनॉल है, जो एक नेचुरल केमिकल है. ये बैक्टीरिया को मारता है, सूजन कम करता है और दर्द को थोड़ा सुन्न भी कर देता है. बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि लौंग का तेल बहुत तेज होता है, इसलिए इसे हमेशा सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए. चलिए जानते हैं लौंग मुंह के लिए क्यों फायदेमंद है और इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें.

लौंग आपके दांत और मसूड़ों के लिए क्यों अच्छी है?

1. लौंग मुंह के हानिकारक बैक्टीरिया को कम करती है: लौंग मसूड़ों की बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में काफी असरदार है. इसमें मौजूद यूजेनॉल उन कीटाणुओं को खत्म करता है जो मसूड़ों में इंफेक्शन और सूजन लाते हैं. इससे आपका मुंह साफ और हेल्दी बना रहता है.

Advertisement

2. दांतों में सड़न को रोकने में मदद करती है: कुछ रिसर्च बताती हैं कि लौंग बैक्टीरिया को दांतों से चिपकने नहीं देती. इससे दांतों में सड़न बनने का प्रोसेस धीमा होता है और इनेमल मजबूत रहता है. रोजाना लौंग या लौंग बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से दांतों को लंबे समय तक हेल्दी रख सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Miss Universe 2025 Controversy
फिनाले सेे पहले विवादों में Miss Universe, एक और जज ने किया रिजाइन 
हो जाएं सावधान! घर की ये चीजें 3 गुना कर रहीं लिवर फेलियर का खतरा 
Miss Universe 2025 Controversy
'जज का कंटेस्टेंट से अफेयर, विनर फिक्स..', Miss Universe में फिर मचा बवाल 
Manika Vishwakarma Fitness Secrets: जानें पूरा रुटीन? 
kidney saving habits
Kidneys Failure Prevention: किडनी फेलियर का खतरा होगा कम, BP रहेगा कंट्रोल! अपनाएं डॉक्टर की बताई ये 5 आसान आदतें 

3. दांत दर्द में नेचुरली देती है राहत: लौंग का सुन्न करने वाला असर दर्द कम करने में मदद करता है. कुछ बच्चों में दातों के इलाज के दौरान इसका जेल भी असरदार पाया गया है. अगर अचानक दांत में तेज दर्द हो और तुरंत डॉक्टर के पास जाना मुश्किल हो, तो लौंग आपको कुछ देर के लिए राहत दे सकती है.

सावधानियां:
लौंग के तेल का सही इस्तेमाल जरूरी है. ऐसे में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती हैं. नॉर्मल खाना पकाने में लौंग सुरक्षित होती है. लेकिन लौंग का तेल बहुत तेज होती है, इसलिए इसे हमेशा पतला करके ही इस्तेमाल करें. बिना पतला किए तेल लगाने से मसूड़ों में जलन जैसा दर्द हो सकता है. ज्यादा लौंग निगलने से शरीर को नुकसान हो सकता है, खासकर लिवर को. WHO के मुताबिक, आपके शरीर के हर एक किलो वजन पर रोज सिर्फ 2.5 mg यूजेनॉल लेना ही सुरक्षित माना जाता है. कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है. बच्चों को लौंग का तेल बिना डॉक्टर की सलाह के बिलकुल न दें.

Advertisement

लौंग को कैसे इस्तेमाल करें?

1. पतला किया हुआ लौंग का तेल: 2–3 बूंद लौंग तेल को नारियल या जैतून के तेल में मिलाएं. रुई से दर्द वाली जगह पर हल्के से लगाएं. दांत दर्द में अच्छा और जल्दी असर देता है.

2. लौंग वाले माउथवॉश या जेल: बाजार में कई ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनमें यूजेनॉल या लौंग का अर्क मिला होता है. ये सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनमें मात्रा नियंत्रित रहती है.

3. घर पर बनाया लौंग वाला माउथ रिंस: कुछ लौंग को पानी में उबालें. ठंडा होने पर इस पानी से कुल्ला करें. ये बदबू दूर करता है और मुँह में मौजूद बैक्टीरिया कम करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement