ऑमलेट या उबालकर... कैसा अंडा खाने से तेजी से घट सकता है वजन?

अंडा वेट लॉस का एक सस्ता और आसान तरीका माना जाता है. इसका कारण है कि अंडे में काफी सारे विटामिन, मिनरल्स होते हैं और साथ ही साथ ये प्रोटीन का भी बेहतर सोर्स होता है. लेकिन यह सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अंडा खाते हैं या नहीं, बल्कि इस पर भी डिपेंड करता है कि अंडे को कैसे पकाया जाता है. अमेरिकन केमिकल सोसायटी की जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री में बताया गया है कि कैसे अंडा खाने से शरीर पर कैसा असर होता है और वेट लॉस में कैसा अंडा अधिक मदद कर सकता है. तो आइए जानते हैं उबला अंडा या ऑमलेट में से कौन सा वेट लॉस में अधिक फायदेमंद है.

क्या कहती है रिसर्च?

अमेरिकन केमिकल सोसायटी की जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फूड केमिस्ट्री में पब्लिष हुई रिसर्च के मुताबिक, अंडों के पकाने के तरीके बताते हैं कि अंडों में मौजूद प्रोटीन का अवशोषण और डाइजेशन कैसा होगा. तो आइए जानते हैं कि कैसा अंडा वजन कम करने में अधिक मदद करेगा.

रिपोर्ट कहती हैं कि जब अंडे को उबाला जाता है तो उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं होता और उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं होतीं. उबला अंडा अपनी प्रोटीन की बनावट स्थिर रहती है जिसका शरीर आसानी से उपयोग कर लेती है. वहीं जब ऑमलेट को बनाने में तेल, घी या मक्खन का उपयोह होता है जिससे उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ जाती हैं. वहीं ऑमलेट में कुछ लोग चीज या प्रोसेस्ड मीट भी जोड़ देते हैं तो उसमें फैट और सोडियम की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है.

क्या है अधिक फायदेमंद?

रिपोर्ट दावा करती है कि उबला हुआ अंडा वजन कम करने में अधिक मददगार हो सकता है जबकि ऑमलेट शरीर को एक्स्ट्रा कैलोरी दे सकता है. उबले अंडे में लो कैलोरी होती है और वो हाई प्रोटीन का सोर्स है. इससे पेट अधिक देर तक भरा रहता है जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. उबले अंडे को पकाने में तेल या मक्खन का इस्तेमाल नहीं होता इससे कैलोरी एक्स्ट्रा शरीर में नहीं जातीं. इससे वर्कआउट के बाद रिकवरी में मदद मिलती है क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है.

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए अंडे को डाइट में एड कर सकते हैं. आपको कितने अंडे खाने हैं इस बारे में अपने सर्टिफाइड ट्रेनर या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेकर ही खाएं.

