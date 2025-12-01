scorecardresearch
 
Soaked Raisins Health Benefits: सर्दियों का सुपरफूड है भीगी हुई किशमिश, खाने से मिलते हैं 5 जबरदस्त फायदे

Soaked Raisins/Kishmish Benefits: किशमिश हेल्दी होती है, यह तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसे भिगोकर खाया जाता है तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं. आज हम इस खबर में भीगी हुई किशमिश खाने से होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे.

भीगी हुई किशमिश खाने के फायदे (Photo- Piaxabay)
भीगी हुई किशमिश खाने के फायदे (Photo- Piaxabay)

सर्दियों में शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर को धूप कम मिलती है, फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है और कई बार डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है. ऐसे मौसम में शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो हल्की भी हो, पोषण से भरपूर भी. ऐसे में भीगी हुई किशमिश आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है. किशमिश में मौजूद फाइबर, मिनरल और एंटीऑक्सिडेंट ठंड के मौसम में होने वाली कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं. आज हम इस खबर में जानेंगे कि सर्दियों में भीगी हुई किशमिश खाने के क्या फायदे  हैं और खाने का सही तरीका क्या है.

डाइजेशन बेहतर रहता है

फाइबर से भरपूर किशमिश डाइजेशन के लिए काफी फायदेमंद होती है. जब इसे पानी में भिगोया जाता है तो यह सॉफ्ट हो जाती है जिससे ये आसानी से पचती है और शरीर को भरपूर पोषक तत्व मिल पाते हैं. सर्दियों में लोग भारी खाना ज्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं, ऐसे में भीगी हुई किशमिश खाने से पेट हल्का रहता है, डाइजेशन बेहतर होता है और शरीर दिनभर एनर्जेटिक महसूस करता है.

हड्डियों में आती है मजबूती

किशमिश में आयरन, कैल्शियम और बोरॉन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. आयरन खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, जिससे थकान कम होती है. कैल्शियम और बोरॉन हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, खासकर सर्दियों में जब धूप कम होने से विटामिन D की कमी हो जाती है. सर्दियों में इसे रोजाना खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है और शरीर में ब्लड फ्लो भी बेहतर होता है.

इम्यूनिटी मजबूत होती है

किशमिश में कई तरह के एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. सर्दियों में ठंड, धूप की कमी और वायरल इंफेक्शन ज्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसे में किशमिश शरीर को बीमारियों से बचाने में काफी मददगार है. ये एंटीऑक्सिडेंट दिल की सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और शरीर में सूजन कम करते हैं.

हार्ट हेल्थ बेहतर होती है

सर्दियों में रोजाना भीगी हुई किशमिश खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम करने में मदद मिलती है, खाने के बाद ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता. सर्दियों में लोग कम एक्टिव होते हैं और ज्यादा कैलोरी खाते हैं, जिससे BP और शुगर बढ़ने का खतरा रहता है. भीगी हुई किशमिश खाने से इन समस्याओं में राहत मिल सकती है.

भीगी किशमिश खाने का सही तरीका

रात में किशमिश को गुनगुने पानी में भिगो दें. सुबह खाली पेट इसका पानी अलग कर किशमिश खा लें. चाहे तो आप इसे दूध, स्मूदी या किसी भी नाश्ते में मिलाकर खा सकते हैं. वैसे तो किशमिश काफी हेल्दी है लेकिन जिन लोगों को किसी भी तरह की हेल्थ इश्यू है उन्हें इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

---- समाप्त ----
