Healthiest Way To Eat Bananas: हरे, पीले या भूरे धब्बों वाला? डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कौन-सा केला खाना होता है बेस्ट

केला हर किसी का पसंदीदा फल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो कितना पका हुआ है? एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि हरे, हल्के हरे, पीले और भूरे केले के पोषक तत्व अलग-अलग होते हैं. जानिए किस स्टेज का केला आपकी आंत, ब्लड शुगर और एनर्जी के लिए सबसे बेहतर है.

किस तरह का केला खाना होता है सबसे बेस्ट? (Photo: Freepik/Instagram/@doctor.sethi)
केला एक ऐसा फल है जो लगभग हर किसी को पसंद होता है. इसे लोग झटपट खा सकते हैं और ये पौष्टिक भी खूब होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं, केले के फायदे इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वो कितना पका हुआ है? हरे से लेकर पीले और भूरे धब्बों वाले केले तक हर स्टेज पर केले के पोषक तत्व और असर आपके शरीर पर अलग-अलग होते हैं. ये हमारा नहीं बल्कि एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेंनिंग पा चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी का कहना है. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर बताया कि किस स्टेज का केला सबसे हेल्दी होता है. चलिए जानते हैं किस स्टेज पर केला खाने से आपको भरपूर लाभ मिलता है.

स्टेज 1- हरे केले (पेट के लिए बेस्ट): कच्चे और हरे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है. ये एक तरह का फाइबर है जो आपकी आंत के लिए बेहद फायदेमंद है. डॉ. सेठी बताते हैं कि इनमें फाइबर ज्यादा और शुगर बहुत कम होती है. माना जाता है कि 100 ग्राम हरे केले में करीब 10 ग्राम चीनी. ये गट हेल्थ और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए शानदार हैं. हालांकि, इनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है और कुछ लोगों के लिए पचाना मुश्किल हो सकता है.

स्टेज 2- हल्के हरे केले (सबसे हेल्दी ऑप्शन): डॉ. सेठी कहते हैं कि केला खाने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब वो हल्का हरा हो यानी न पूरी तरह कच्चा, न पूरी तरह पका हुआ. इस स्टेज पर केले में फाइबर और शुगर का बैलेंस बिल्कुल सही होता है. 100 ग्राम में हल्के हरे केले में करीब 2.5 ग्राम फाइबर होता है, और इसमें पोटेशियम भी बढ़ जाता है. ये पेट के लिए अच्छे होते हैं, एनर्जी देते हैं और ब्लड शुगर को बैलेंस रखने में मददगार होता है. यानी रोज खाने के लिए ये सबसे हेल्दी केला है.

स्टेज 3- पूरी तरह पीले केले (एनर्जी के लिए बेस्ट): जब केला पूरी तरह पीला हो जाता है, तो उसका स्टार्च टूटकर शुगर में बदल जाता है. इससे ये आसानी से पचने वाला और एनर्जी देने वाला स्नैक बन जाता है. डॉ. सेठी के मुताबिक, इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च कम होता है, लेकिन विटामिन सी, बी5 और एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा होते हैं. इसलिए ये वर्कआउट से पहले या थकान के बाद इंस्टेंट एनर्जी के लिए बेस्ट ऑप्शन है.



स्टेज 4- भूरे धब्बों वाला केला (मीठा और स्वादिष्ट): अगर आपके केले पर भूरे धब्बे दिखें, तो उसे फेंकिए मत. इस स्टेज पर केला बहुत मीठा और मुलायम हो जाता है. आप इन्हें स्मूदी, शेक या बनाना ब्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. डॉ. सेठी बताते हैं कि इस समय केले में करीब 17 ग्राम शुगर होती है. इसमें फाइबर थोड़ा कम होता है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं. यह स्टेज स्वाद और एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट के लिए तो अच्छा है, लेकिन ब्लड शुगर बढ़ाने वालों के लिए नहीं.

कौन-सा केला सबसे अच्छा है?
हर केला अपने तरीके से फायदेमंद है लेकिन अगर आप फाइबर, पोषक तत्वों और नेचुरल मिठास का सही बैलेंस चाहते हैं, तो हल्का हरा केला सबसे बेस्ट है. यह आपकी आंत को हेल्दी रखता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और दिनभर आपको स्टेबल एनर्जी देता है.

