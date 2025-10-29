सर्दियों में हेल्थ बूस्ट करने के लिए सुबह खाली पेट पिएं ये आयुर्वेदिक ड्रिंक, बीमारियों से दूर रहेगा शरीर

Amla Water With Turmeric: इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुबह के समय सभी लोग बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं. इसके साथ ही उन्हें काम ठीक से करने का स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं, ये तय करता है कि आगे का दिन कैसा रहेगा. आयुर्वेद के अनुसार, सुबह किसी हेल्दी ड्रिंक से शुरुआत करना शरीर को शुद्ध और एनर्जीफुल बनाता है. यूं तो ऐसी बहुत सी ड्रिंक्स हैं, जिन्हें पीकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं. लेकिन इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन आंवला पानी में हल्दी मिलाकर पीना है. वैसे भी अब सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में किसी भी तरह से आंवले का सेवन करना हेल्थ को बूस्ट करता है. ऐसे में आंवला पानी में हल्दी मिलाकर पीना हेल्थ को दोगुना कर देता है.



ये ड्रिंक बेशक देखने में बहुत ही सिंपल लगती हो, लेकिन इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी, स्किन, डाइजेशन और मूड सब कुछ बेहतर कर देती है. सुबह जल्दी, करीब 5 बजे इसे पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि तब शरीर इसे सबसे अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करता है. चलिए जानते हैं सुबह 5 बजे आंवला पानी के साथ हेल्दी मिलाकर पीने के फायदे.

1. इम्यूनिटी बूस्टर: आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, जो शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है. हल्दी में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं. दोनों मिलकर हर सुबह शरीर को एक नैचुरल सुरक्षा कवच देते हैं, जो आपको पूरे दिन हेल्दी रहने में मदद करता है.

2. स्किन को चमकदार बनाता है: अगर आप बिना महंगे प्रोडक्ट्स के ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो ये ड्रिंक आपके लिए है. आंवला शरीर से टॉक्सिंस निकालता है और डाइजेशन सुधारता है. हल्दी ब्लड फ्लो को बेहतर करती है. इससे स्किन अंदर से साफ और नेचुरली ग्लोइंग दिखती है.

3. शरीर को डिटॉक्स करता है: आंवला-हल्दी का पानी शरीर से टॉक्सिंस निकालने और लिवर को हेल्दी रखने में मदद करता है. सुबह इसे खाली पेट पीने से शरीर फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करता है.

4. पेट को आराम देता है: अगर आपको एसिडिटी या पेट फूलने की समस्या रहती है, तो ये ड्रिंक राहत देगा. ये डाइजेशन सुधारता है, आंतों को हेल्दी रखता है और पेट में गैस या जलन को कम करता है. जब पेट हेल्दी रहता है, तो मूड और स्किन दोनों बेहतर रहते हैं.

5. मूड और फोकस बेहतर करता है: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन मूड को अच्छा बनाता है और दिमाग को एक्टिव रखता है. ये स्ट्रेस कम करता है और फोकस बढ़ाता है. आंवले की खटास आपको सुबह-सुबह फ्रेश और पॉजिटिव महसूस कराती है.

