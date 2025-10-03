सोने से पहले पी लें ये चीज, तेजी से गलने लगेगी पेट की चर्बी

अगर आप सेब के सिरके, ग्रीन टी या नींबू पानी जैसे लोकप्रिय नुस्खे आजमा चुके हैं, लेकिन फिर भी पेट की जिद्दी चर्बी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है. हर रात एक खास मिश्रण का सेवन करने से ना केवल पेट की चर्बी कम होती है बल्कि पेट फूलने, स्लीप क्वॉलिटी में सुधार और शुगर क्रेविंग्स कम होती है.

इस मिश्रण को आप घर की रसोई में रखी चीजों से तैयार कर सकते हैं. इस ड्रिंक में 5 चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे- धनिया, मेथी, सौंफ, दालचीनी और अदरक. हर एक का प्रभाव अलग-अलग है, लेकिन एक ही लक्ष्य है - चर्बी कम करना, खासकर पेट की चर्बी.

- धनिया के बीज लिवर को डिटॉक्सीफाई करते हैं और शरीर की इंफ्लेमेशन को कम करते हैं.

- मेथी के बीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन रेसिस्टेंस में सुधार करते हैं.

- सौंफ के बीज पेट फूलने को कम करते हैं और आंत को शांत करके पाचन में सुधार करते हैं.

- दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है और ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है.

- अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो थर्मोजेनेसिस को बढ़ाकर मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे आपके शरीर को ज्यादा कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है.

इसे बनाने के लिए, एक-एक चम्मच धनिया और मेथी के दानों को डेढ़ कप पानी में रात भर भिगो दें. शाम को, इस भीगे हुए पानी में आधा चम्मच सौंफ, आधा इंच दालचीनी और कद्दूकस किया हुआ अदरक डालकर पांच मिनट तक उबालें. छानकर रात के खाने के एक घंटे बाद एक कप पिएं.

रात में ही क्यों?

सोते समय आपका शरीर नेचुरल रूप से डिटॉक्स होता है. आपका लिवर रीसेट हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी चरम पर होती है, और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं. यह फैट को बर्न करने में मदद करता है.

