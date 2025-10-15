scorecardresearch
 

आलिया भट्ट की ये पसंदीदा डिश पेट को रख सकती है हेल्दी! फोर्टिस लिवर डॉक्टर का खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को घर का बना दही चावल बहुत पसंद है. ये रेसिपी ना केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि बहुत ही हेल्दी भी होती है. फोर्टिस के लिवर स्पेशलिस्ट के अनुसार, दही चावल डाइजेशन, गट हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद है.

आलिया की पसंदीदा डिश डाइजेशन दही चावल को दुरुस्त रखती है. (Photo: Instagram/@aliabhatt)
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट को कई बार ये खुलासा करते देखा गया है कि वह हमेशा से ही घर के बने खाने की शौकीन रही हैं. यूं तो आलिया को सभी फूड्स पसंद हैं, लेकिन और उनका पसंदीदा और कंफर्ट फूड दही चावल है. दही चावल आलिया को बहुत स्वादिष्ट लगता है. आलिया की ये पसंदीदा डिश ना केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बहुत ही सेहतमंद भी है. इसे खाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं. ये ना केवल हमारा बल्कि वसंत कुंज स्थित फोर्टिस के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य का भी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया कि ये सिंपल सा फूड न सिर्फ मन को सुकून देता है, बल्कि पेट की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है. ये डिश स्वाद में भी टेस्टी है और पोषण से भी भरपूर है.

पेट के लिए फायदेमंद क्यों है दही चावल?
डॉ. शुभम वत्स्य के अनुसार, दही चावल पेट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें दही से मिलने वाले प्रोबायोटिक्स और चावल में मौजूद रेसिस्टेंट स्टार्च होता है. ये पेट की सूजन कम करने और डाइजेशन को बैलेंस रखने में मदद करता है. ये खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें खाना खाने के बाद अक्सर एसिडिटी, पेट फूलना या जलन महसूस होती है.

दही चावल में मौजूद नेचुरल प्रोबायोटिक्स पेट की सूजन को कम करते हैं और डाइजेशन में सुधार करती हैं. इसके अलावा, ये ब्यूटिरेट जैसे शॉर्ट-चेन फैटी एसिड के बनने में मदद करता है, जो गट में हानिकारक बैक्टीरिया को कम करते हैं और गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. ये फैटी एसिड आंतों की लेयर्स को हेल्दी रखते हैं, जिससे दही चावल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की देखभाल का आसान और असरदार तरीका बन जाता है.

शरीर को देता है पोषण
दही चावल सिर्फ डाइजेशन में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देता है. डॉ. वत्स्य के अनुसार, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन B12 होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने, दिमाग को हेल्दी रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं. ये नेचुरल रूप से ठंडा, हल्का और पचने में आसान होता है, इसलिए ये हर उम्र के लोगों के लिए अच्छा है. अगर आप किसी भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो भी दही चावल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि ये आंत में बैक्टीरिया को बैलेंस बनाए रखता है, जिसे दवाइयां बिगाड़ सकती हैं. 

डॉ. वत्स्य ने दही चावल को गट साइंस के लिए भी फायदेमंद बताया. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स और रेसिस्टेंट स्टार्च डाइजेशन की परेशानियों को कम करते हैं और ब्यूटिरेट नामक तत्व का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, जो डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों के लिए अच्छा है.  

