scorecardresearch
 

Feedback

क्या आप भी हेल्दी फूड्स को गलत तरीके से खा रहे हैं? जानें इन्हें खाने का सही तरीका

कुछ हेल्दी फूड्स का पूरा फायदा तभी मिलता है जब उन्हें सही तरीके से खाया जाए. अगर इन्हें गलत तरीके से खाया जाए तो ये फायदे के बजाय नुकसान भी कर सकते हैं. ऐसे में आज हम कुछ हेल्दी फूड्स को खाने का सही तरीका जानेंगे जिन्हें हम जाने-अनजाने गलत तरीके से खा रहे हैं.

Advertisement
X
जानें, हेल्दी फूड्स खाने का सही तरीका (Photo-AI generated)
जानें, हेल्दी फूड्स खाने का सही तरीका (Photo-AI generated)

हम रोज कई हेल्दी चीजें खाते हैं, जैसे चिया सीड्स, चुकंदर, पालक, बादाम या ओट्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन हेल्दी फूड्स को गलत तरीके से खाया जाए तो ये फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा कर सकते हैं और शरीर को इससे मिलने वाला जरूरी पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते? ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप जो हेल्दी फूड्स खा रहे हैं उनका पूरा फायदा आपको मिले और ये आसानी से पच भी जाएं तो आपको इन्हें खाने का सही तरीका पता होना चाहिए. तो आइए जानते हैं, वे कौन-कौन से हेल्दी फूड्स हैं जिन्हें आप गलत तरीके से खा रहे हैं और क्या है उन्हें खाने का सही तरीका.

चिया सीड्स

चिया सीड्स काफी हेल्दी है लेकिन इन्हें कभी भी सूखा खाने की गलती न करें. ऐसा करने से पेट फूलने या दम घुटने की समस्या हो सकती है. इसलिए हमेशा चिया सीड्स को पानी या दूध में कम से कम 20–30 मिनट भिगोने के बाद खाएं. इससे ये आसानी से पचते हैं और शरीर को ज्यादा पोषण मिलता है.

सम्बंधित ख़बरें

workout tips
Celebrity Trainers ने बताया Gym का सही तरीका और time 
samantha prabhu diet and fitness lifestyle
Samantha Ruth Prabhu की फिटनेस डाइट, जानें... 
tamannah bhatia drinking dry cappicino
Tamannaah Bhatia की फिटनेस का सीक्रेट है dry cappuccino 
dessert in sweets time to eat?
मीठा खाने का Best Time क्या है? जानें... 
bone density and calcium deficit in human body - india
6 करोड़ भारतीयों की हड्डियां कमजोर! जानें बचाव के तरीके 

चुकंदर

कभी भी चुकंदर को ज्यादा उबाल कर या तलकर न खाएं इससे इसके नाइट्रेट नष्ट हो जाते हैं और इसके पोषक तत्व भी कम हो जाता है. चुकंदर को हमेशा भाप में पकाकर या जूस के तौर पर लेना ज्यादा सही होता है.

पालक

रोजाना ज्यादा कच्चा पालक खाना आपके लिए  नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले ऑक्सेलेट से किडनी स्टोन या पोषण की कमी हो सकती है. ऐसे में पालक को हमेशा पकाकर या भूनकर खाना ज्यादा फायदेमंद है. इससे उसमें मौजूद ऑक्सेलेट कम हो जाते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी बने रहते हैं.

Advertisement

ब्रोकली

ब्रोकली को ज्यादा उबालना या माइक्रोवेव में पकाना सही नहीं होता, इससे इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं. इसे भाप में पकाकर खाना सबसे अच्छा होता है. इससे इसमें मौजूद सल्फोराफेन (कैंसर से लड़ने वाले कंपाउंड) बना रहता है और डाइजेशन में भी परेशानी नहीं होती.

बादाम

खाली पेट में कच्चा बादाम खाने से अपच की समस्या हो सकती है. साथ ही ये पोषक तत्वों को सही से अबसॉर्ब होने से रोक सकते हैं. बादाम को हमेशा रातभर भिगोकर और छिलका उतारकर खाना बेहतर होता है. इससे उसमें मौजूद टैनिन और फाइटिक एसिड निकल जाते हैं जो पोषक तत्वों को अबसॉर्ब नहीं होने देते.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement