क्या आप भी हेल्दी फूड्स को गलत तरीके से खा रहे हैं? जानें इन्हें खाने का सही तरीका

हम रोज कई हेल्दी चीजें खाते हैं, जैसे चिया सीड्स, चुकंदर, पालक, बादाम या ओट्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन हेल्दी फूड्स को गलत तरीके से खाया जाए तो ये फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा कर सकते हैं और शरीर को इससे मिलने वाला जरूरी पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते? ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप जो हेल्दी फूड्स खा रहे हैं उनका पूरा फायदा आपको मिले और ये आसानी से पच भी जाएं तो आपको इन्हें खाने का सही तरीका पता होना चाहिए. तो आइए जानते हैं, वे कौन-कौन से हेल्दी फूड्स हैं जिन्हें आप गलत तरीके से खा रहे हैं और क्या है उन्हें खाने का सही तरीका.

चिया सीड्स

चिया सीड्स काफी हेल्दी है लेकिन इन्हें कभी भी सूखा खाने की गलती न करें. ऐसा करने से पेट फूलने या दम घुटने की समस्या हो सकती है. इसलिए हमेशा चिया सीड्स को पानी या दूध में कम से कम 20–30 मिनट भिगोने के बाद खाएं. इससे ये आसानी से पचते हैं और शरीर को ज्यादा पोषण मिलता है.

चुकंदर

कभी भी चुकंदर को ज्यादा उबाल कर या तलकर न खाएं इससे इसके नाइट्रेट नष्ट हो जाते हैं और इसके पोषक तत्व भी कम हो जाता है. चुकंदर को हमेशा भाप में पकाकर या जूस के तौर पर लेना ज्यादा सही होता है.

पालक

रोजाना ज्यादा कच्चा पालक खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले ऑक्सेलेट से किडनी स्टोन या पोषण की कमी हो सकती है. ऐसे में पालक को हमेशा पकाकर या भूनकर खाना ज्यादा फायदेमंद है. इससे उसमें मौजूद ऑक्सेलेट कम हो जाते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी बने रहते हैं.

ब्रोकली

ब्रोकली को ज्यादा उबालना या माइक्रोवेव में पकाना सही नहीं होता, इससे इसके पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं. इसे भाप में पकाकर खाना सबसे अच्छा होता है. इससे इसमें मौजूद सल्फोराफेन (कैंसर से लड़ने वाले कंपाउंड) बना रहता है और डाइजेशन में भी परेशानी नहीं होती.

बादाम

खाली पेट में कच्चा बादाम खाने से अपच की समस्या हो सकती है. साथ ही ये पोषक तत्वों को सही से अबसॉर्ब होने से रोक सकते हैं. बादाम को हमेशा रातभर भिगोकर और छिलका उतारकर खाना बेहतर होता है. इससे उसमें मौजूद टैनिन और फाइटिक एसिड निकल जाते हैं जो पोषक तत्वों को अबसॉर्ब नहीं होने देते.

