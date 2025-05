Foods you should never pair with ghee: घी के साथ भूलकर भी न खाएं ये 5 चीजें, सेहत पर पड़ सकता है भारी

घी में कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूर हैं. लेकिन कुछ चीजों के साथ घी का कॉम्बिनेशन हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है. तो चलिए जानते हैं घी के साथ किन-किन चीजों को नहीं खाना चाहिए.

Advertisement

X