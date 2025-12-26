शरीर में ताकत भर देता है काला चना! डॉ. सलीम ने बताए गजब के फायदे

अगर आप सोचते हैं कि सुपर फूड से सिर्फ क्विनोवा, चिया सीड्स या फिर कुछ तरह के सीड्स ही होते हैं तो आज हम आपको गलत साबित करने वाले हैं. इसका कारण है कि काला चना जो कि किसी जमाने में गरीबों का खाना माना जाता था वो आज दुनिया के सबसे महंगे सुपर फूड्स को भी मात दे रहा है. हैरानी की बात यह है कि बहुत ज्यादा कॉमन होने के बावजूद अक्सर अपने घर में इसको खाने के बावजूद हम यह नहीं जानते कि इससे हमारे शरीर को कितने फायदे हो सकते हैं.



अगर आप गांव या देहात में जाएं या पुराने बुजुर्ग लोगों से अगर आप बात करें तो वह भी हमेशा सुबह में भीगे हुए चने खाने की आपको सलाह देंगे. जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस काले चने में कोई ना कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो कि आपकी बॉडी को घोड़े जैसी ताकत दे सकती है और आपकी उम्र को बढ़ा सकती है.

यूट्यूबर पर डॉ. सलीम ने काले चने के फायदे बताते हुए कहा, 'आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, काले चने को शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाला भोजन माना गया है. चरक संहिता में इसे बल्य आहार कहा गया है, यानी ताकत देने वाला फूड. 100 ग्राम काले चने में करीब 20–22 ग्राम प्रोटीन, साथ ही आयरन, फोलेट, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में मिलता है. आइए अब काले चने खाने के फायदे जान लीजिए.'

हार्ट को मजबूती दे

काले चने में मौजूद सॉल्युबल फाइबर शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बाहर निकालने में मदद करता है. यह दिल की नसों में जमा गंदगी को साफ करने वाले ब्रश की तरह काम करता है. जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या जो हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं, उनके लिए काले चने बेहद फायदेमंद हैं.

ब्लड शुगर कंट्रोल करे

काले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है यानी यह शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करता है. इससे खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. डायबिटीज के मरीज अगर इसे नाश्ते या दिन के किसी एक मील में शामिल करें तो पोस्ट-मील शुगर स्पाइक कम हो सकता है.

मसल्स और स्ट्रेंथ बढ़ाए

जिम जाने वाले जो लोग महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं उनके लिए काला चना एक नेचुरल और सस्ता प्रोटीन सोर्स है. इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स मसल्स बनाने और शरीर की ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं. कमजोरी, जल्दी थकान, सांस फूलना या खून की कमी वाले लोगों के लिए भी काला चना फायदेमंद माना जाता है.

वेट कंट्रोल में मदद करे

काले चने में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख और क्रेविंग कम होती है. साथ ही यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने में मदद करता है, जिससे शरीर में फैट जमा होने की संभावना कम होती है. रिसर्च बताती हैं कि जो लोग नियमित रूप से काले चने खाते हैं, उनका कैलोरी इनटेक अपने आप कम हो जाता है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

काले चने में मौजूद आयरन और जिंक खून बनाने, ऑक्सीजन सप्लाई सुधारने और बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं जिसका असर स्किन की चमक और बालों की मजबूती में दिखता है. बाल झड़ना, रूखापन या चेहरे पर पीलापन जैसी समस्याओं में काला चना मददगार हो सकता है.

काले चने को कैसे खाएं?

काले चने को रातभर भिगोकर सुबह एक मुट्ठी खाना सबसे आसान तरीका है. स्प्राउट्स, रोस्टेड चने, करी या सत्तू के रूप में भी इसे लिया जा सकता है. आमतौर पर 30–50 ग्राम सूखे काले चने (भिगोने के बाद करीब 70–100 ग्राम) रोजाना पर्याप्त माने जाते हैं. हालांकि जिन लोगों को IBS, ज्यादा गैस या किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में या डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए.

