Tamannaah Bhatia: वाइन-रेड शिमरी गाउन में तमन्ना भाटिया का जलवा, फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवॉर्ड्स में दिखाई अदाएं

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक में अपने स्टाइल और ग्लैमर का जलवा बिखरने वाली तमन्ना भाटिया अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाती हैं. वह ऐसी एक्ट्रेस हैं, जो ग्लैमरस और एलीगेंट लुक को साथ लाना अच्छे से जानती हैं. उनका लेटेस्ट लुक भी कमाल है, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस लग रही थीं. हाल ही में तमन्ना फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2025 में बहुत ही स्टाइल से पहुंचीं. इस अवॉर्ड फंक्शन के लिए एक्ट्रेस ने वाइन-रेड कलर का खूबसूरत गाउन पहनकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया. उनका ये अंदाज फैंस और फैशन वर्ल्ड दोनों को बहुत पसंद आया. चलिए जानते हैं तमन्ना के लुक के बारे में.

हॉल्टर नेकलाइन गाउन लगा ग्लैमरस

तमन्ना को फिल्मफेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2025 में क्रिस्टीना फिडेल्स्काया द्वारा डिजाइन किया गया गाउन पहना. ये गाउन वाइन-रेड कलर का था, जो शिमरी था. इसकी हॉल्टर नेकलाइन और बॉडी-फिट डिजाइन ने तमन्ना के फिगर को और भी उभारा था. एक्ट्रेस के गाउन पर वाइन-रेड कलर के छोटे-छोटे सीक्वेंस लगे थे, जो बहुत इवनिंग को और ज्यादा ग्लैमरस बना रहा था. इस सीक्वेंस की डीटेलिंग की वजह से उनका लुक और भी जादुई और चमकदार लग रहा था.

मेकअप से लुक को बनाया बोल्ड

तमन्ना ने अपने लुक को और भी ज्यादा बोल्ड बनाने के लिए अपने मेकअप को ग्लोइंग रखा. एक्ट्रेस का ग्लोइंग मेकअप उनके लुक में चार-चांद लगा रहा था. उन्होंने आई मेकअप के लिए ब्रॉन्ज शेड्स चुने, जिसने उन्हें हल्का स्मोकी लुक दिया. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने रोज-न्यूड लिपस्टिक लगाई, जो उनके ग्लैमरस गाउन के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी. तमन्ना के हेयरस्टाइल की बात करें तो उन्होंने अपने बालों को लाइट कर्ल्स करके स्टाइल किया. एक्ट्रेस के साइड पार्टिंग हेयरस्टाइल ने उनके लुक को एक मॉडर्न और ग्लैमरस टच दिया.

