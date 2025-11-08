Skincare Tips: शादी से पहले होने वाली ब्राइड ना करे ये 10 गलतियां, वरना बिगड़ सकता है चेहरा!

Pre-Bridal Skincare Tips: हर दुल्हन चाहती है कि शादी के दिन उसकी स्किन ग्लो करे और चेहरा दमकता दिखे. इसके लिए लड़कियां शादी से महीनों पहले से ही ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं, ताकि वो अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे. लेकिन अक्सर शादी की तैयारियों की भागदौड़ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जो स्किन के नेचुरल ग्लो को खराब कर देती हैं.

कई बार सुंदर दिखने के चक्कर में वो ऐसा कर देती हैं कि फिर उनको शादी वाले दिन पछतावा होता है. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. तनुश्री बिस्वास के अनुसार, शादी से कुछ हफ्ते पहले लड़कियों को इन 10 गलतियों को करने से बचना चाहिए. अगर इस महीने या अगले महीने आपकी शादी होने वाली है तो आप भी इन 10 बातों का खास ध्यान रखें.

नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना

डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक, शादी के ठीक पहले नए स्किनकेयर प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट ट्राय करना रिस्की हो सकता है. इससे एलर्जी, रेडनेस या पिंपल्स हो सकते हैं, इसलिए शादी से 4–6 हफ्ते पहले तक वही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को सूट करते हैं. वरना नए प्रोडक्ट्स लगाने से आपकी स्किन खराब हो सकती है.

जरूरत से ज्यादा एक्सफोलिएट करना

ब्राइडल ग्लो के लिए स्किन को एक्सफोलिएट करना जरूरी है, लेकिन ओवर-एक्सफोलिएशन से स्किन ड्राई और इरिटेट हो सकती है. एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि शादी के करीब किसी हार्श स्क्रब या केमिकल पील का इस्तेमाल न करें.

शादी से पहले सनस्क्रीन छोड़ देना

अक्सर लड़कियां घर पर रहते हुए सनस्क्रीन लगाना छोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा न करें. डॉ. बिस्वास मानती हैं कि रोजाना सनस्क्रीन लगाने से स्किन टैनिंग और पिगमेंटेशन से बची रहती है और मेकअप भी स्मूद दिखता है.

मेकअप हटाए बिना सो जाना

शादी की तैयारियों में थकान की वजह से कई बार लड़कियां मेकअप हटाना भूल जाती हैं. लेकिन रात में स्किन खुद को रिपेयर करती है, अगर मेकअप रहेगा, तो पोर्स बंद हो जाएंगे और पिंपल्स निकल सकते हैं. इसलिए सोने से पहले चेहरा साफ करके मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है.

बार-बार चेहरे को छूना

हाथों में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे पर जाने से एक्ने या पिंपल्स हो सकते हैं. खासकर ऑयली स्किन वालों को बार-बार चेहरा छूने से बचना चाहिए. वैसे भी हम दिनभर में कितनी चीजों को हाथ से छूते हैं, इसलिए उनको अपने चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए.

फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना

डॉ. बिस्वास कहती हैं कि खुशबूदार स्किनकेयर या हेयरकेयर प्रोडक्ट्स अक्सर स्किन को इरिटेट कर देते हैं. इसलिए शादी से पहले फ्रेगरेंस-फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि आपकी यह एक छोटी-सी गलती भी आपके इतने बड़े दिन को खराब कर सकता है.

पिंपल्स को फोड़ना

शादी का स्ट्रेस कई बार पिंपल्स बढ़ा देता है, लेकिन उन्हें फोड़ने से निशान पड़ जाते हैं। इसलिए उन्हें नेचुरली हील होने दें और शांत रहें।

लेट स्किनकेयर शुरू करना

स्किन में बदलाव एक-दो हफ्ते में नहीं आते. अगर आपको पिगमेंटेशन, एक्ने या डलनेस की समस्या है तो शादी से कम से कम 3–6 महीने पहले से रूटीन शुरू करें. तभी आपको समय पर नेचुरल ग्लो और साफ स्किन मिल पाएगी.

नींद पूरी न लेना

स्किन केयर की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज नींद है, जिसे लोग अक्सर ही अनदेखा कर देते हैं. मगर कम नींद से डार्क सर्कल्स, सूजी हुई आंखें और थकी हुई स्किन दिखती है. इसलिए अच्छी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि उससे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नेचुरल ग्लो भी आता है.

इंटरनेट पर दिखे घरेलू नुस्खे अपनाना

सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ी गलती तो होने वाली दुल्हनें आजकल कर रही हैं, वो है कि इंटरनेट पर देखकर वो कोई भी घरेलू नुस्खा अपने चेहरे पर अपनाने लगत है. जबकि हर DIY रेमेडी हर स्किन टाइप पर फिट नहीं बैठती. नींबू, बेकिंग सोडा या टूथपेस्ट जैसे नुस्खे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए किसी नए नुस्खे को आजमाने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.



