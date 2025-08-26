Shilpa Shetty Look: शिल्पा शेट्टी का किलर इंडो-वेस्टर्न लुक, मैरून साड़ी और गोल्डन हील्स में लगीं ग्लैमरस

अपनी कातिलाना फिगर और स्टाइलिश अंदाज के लिए लोगों की वाह-वाही लूटने वाली शिल्पा शेट्टी वेस्टर्स से लेकर इंडियन आउटफिट्स तक में छा जाती हैं. लेकिन जब बात इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन आउटफिट्स की आती है, तो शिल्पा का कोई जवाब ही नहीं है. एक्ट्रेस एक से बढ़कर एक फ्यूजन आउटफिट्स पहने दिखाई देती हैं, जिनमें उनके फैंस देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं. हाल ही में एक बार फिर शिल्पा इंडो-वेस्टर्न आउटफिट नजर आईं और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एक्ट्रेस एक मैरून कलर की प्री-स्टिच्ड साड़ी पहने नजर आईं, जो ना केवल उन्हें पारंपरिक बल्कि मॉडर्न और बोल्ड लुक भी दे रही थी.

शिल्पा का ये लुक बेहद स्टाइलिश था और बहुत से लोगों के लिए फैशन गोल सेट कर रहा है. चलिए डीटेल में जानते हैं कि शिल्पा ने क्या पहना था.

इंडो-वेस्टर्न साड़ी में खूब जचीं शिल्पा

अपने लेटेस्ट लुक के लिए शिल्पा ने डिजाइनर सोनम लूथरिया द्वारा तैयार की गई मैरून कलर की प्री-स्टिच्ड साड़ी पहनी, जिसमें वो कमाल की सुंदर लग रही थीं. एक्ट्रेस की साड़ी पर गोल्डन कलर के धागों से नाजुक कढ़ाई की गई थी, जो इसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी. इस खूबसूरत साड़ी को एक्ट्रेस ने एक खास ब्लाउज के साथ पेयर किया था. शिल्पा का ब्लाउज विदाउट स्लीव्स कोटी वाला था, जिस पर आगे की तरफ गोल्डन मिर्रर वर्क था और पीछे मैरून फैब्रिक लगा था. ये ब्लाउन उनके लुक में चार चांद लगाने का काम कर रहा था.

मिनिमल जूलरी में क्लासिक लगीं एक्ट्रेस

अपने आउटफिट को कंप्लीट करने के लिए, शिल्पा ने अपराजिता तूर की मेटैलिक गोल्ड हील्स चुनीं, जिन्होंने न सिर्फ उनकी हाइट को लंबा दिखाया, बल्कि एक मॉडर्न लुक भी दिया. मैरून साड़ी के साथ ये हील्स बेहद खूबसूरत लग रही थी. एक्ट्रेस ने साड़ी के साथ मिनिल एक्सेसरीज कैरी की, जिससे लोगों का पूरा ध्यान साड़ी की बारीक कढ़ाई और ब्लाउज की तरफ आकर्षित हुआ. उन्होंने अपने बालों को लाइट कर्ल करके खुला छोड़ा जो उनके चेहरे को निखार रहा था.

