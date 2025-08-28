Ganeshotsav 2025: रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ने रॉयल लुक में किया गणपति बाप्पा का स्वागत, ट्विनिंग कर जीता दिल

गणेश चतुर्थी 2025 के पर्व पर तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने घरों पर गणपति बाप्पा का स्वागत किया. इन सेलेब्स में रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी का नाम भी शामिल है. दोनों गणेश चतुर्थी के मौके पर गाजे-बाजे के साथ अपने घर गणपति लाए. इस दौरान ना केवल बाप्पा के लिए उनकी भक्ति देखने को मिली, बल्कि स्टाइलिश अंदाज भी दिखा. दरअसल, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने बाप्पा का स्वागत बिल्कुल फेस्टिव अंदाज में किया और इस मौके पर ट्रेडिशनल आउटफिट्स पहने. रकुल और जैकी इस खास दिन कपल गोल्स देने में भी पीछे नहीं रहे और दोनों ने ट्विनिंग की.

पिंक लहंगे में छाईं रकुल

रकुल और जैकी ने डिजाइनर गोपी वैद के फेस्टिव कलेक्शन 'निजाम' के शानदार कस्टम-मेड आउटफिट्स चुने. रकुल की बात करें तो उन्होंने पिंक कलर की बैकलेस चोली पहनी थी, जिस पर मरोड़ी जाल के काम से खूबसूरती से कढ़ाई की गई थी. इस कढ़ाई से उनके आउटफिट की खूबसूरती में चार चांद लग गए थे. ब्लाउज के साथ उन्होंने एक चमकदार पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिसे गोल्डन जरी और धागों से किए गए काम से सजाया गया था. लहंगे का बॉर्डर काफी चौड़ा था, जो इसे एक शाही फेस्टिव टच दे रहा था. एक्ट्रेस ने अपने लुक को एक शीर ऑर्गेंजा दुपट्टे के साथ कंप्लीट किया.

रकुल प्रीत सिंह ने अपने फेस्टिव लुक को क्लासिक जलूरी के साथ पेयर किया. उन्होंने आउटफिट के साथ मैचिंग झुमके, चूड़ियां और अंगूठियां और चोकर पहना.

जैकी ने रकुल संग की ट्विनिंग

रकुल प्रीत सिंह संग ट्विनिंग करते हुए जैकी भगनानी ने एक पिंक कलर का कुर्ता चुना, जिसकी नेकलाइन को चारों ओर से बारीक मरोड़ी कढ़ाई से सजाया गया था. इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए, उन्होंने इसे कढ़ाई वाली बंडी जैकेट के साथ पहना, जिसने उनके लुक को रॉयल टच दिया. जैकी ने पिंक कलर के कुर्ते को एक क्लासिक ऑफ-व्हाइट पठानी सलवार के साथ पहना, जो उनके लुक को बैलेंस कर रही थी.

