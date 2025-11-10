Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स में ट्रांसपेरेंट गाउन में भारतीय सुंदरी, ऐन मौके पर बदली ड्रेस... हो रही वाहवाही

Miss Universe 2025: थाईलैंड में जारी 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. वो अगस्त में मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थीं और अब मिस यूनिवर्स से जुड़े अलग-अलग इवेंट्स में अपने लुक्स, ड्रेसेस और सुंदरता से तहलका मचा रही हैं.

और पढ़ें

हाल ही में वो अन्य प्रतियोगियों के साथ फुकेत के कोरा बीच रिजॉर्ट में मिस यूनिवर्स गाला डिनर में शामिल हुईं. इस अवसर पर उन्होंने एक पारदर्शी, चमकदार गाउन पहना था जिसकी इंटरनेट पर खूब प्रशंसा हो रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ड्रेस आखिरी समय में लिया गया फैसला था?

मनिका विश्वकर्मा ने आखिरी समय में गाउन बदला

एडम जेनेटो द्वारा 8 नवंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो के अनुसार, मिस इंडिया का गाउन आखिरी समय में लिया गया फैसला था. मनिका विश्वकर्मा का रैंप वॉक करते, मेहमानों का अभिवादन करते और खुद को भारतीय प्रतियोगी के रूप में पेश करते हुए एक वीडियो शेयर करते हुए एडम ने लिखा, 'क्या आप जानते हैं कि भारत का गाउन आखिरी समय में लिया गया फैसला था. उन्होंने ट्रांसपेरेंट (पारदर्शी) ड्रेस का तुरंत फैसला किया जिसके बाद उनके इस फैसले की खूब तारीफ हो रही है.'

Advertisement

मनिका को मिली तारीफ

मनिका ने आखिरी मिनट में ही अपने आउटफिट का चुनाव किया था जिसके लिए उन्हें इंटरनेट पर खूब तारीफें मिल रही हैं. एक यूजर ने लिखा, 'वो स्थिति का आकलन करने और तुरंत उसके अनुसार बदलाव करने में बहुत समझदार हैं. आखिरकार वो मिस इंडिया हैं.'

इसके बाद किसी और ने भी लिखा, 'आखिरी मिनट में किया गया बदलाव. लेकिन बहुत ही खूबसूरत.'

मनिका विश्वकर्मा ने क्या पहना

मनिका ने इस मौके के लिए सी-थ्रू यानी ट्रांसपेरेंट गाउन पहना था जिसे गुलाबी, लाल, नीले, हरे, नारंगी और बैंगनी रंगों के बहुरंगी क्रिस्टल और सीक्विन से सजाया गया है. इस ड्रेस में स्पेगेटी स्ट्रैप, डीप नेकलाइन, ट्रांसपेरेंट सिल्हूट, फिगर-हगिंग फिट और फ्लोर टच करती हेमलाइन थी.

मेकअप में ऐड किया ड्रामा

उन्होंने इसे ईयररिंग्स, ब्रेसलेट और एक स्टेटमेंट रिंग के साथ पहना था. उन्होंने अपने बालों में जूड़ा बनाया था. मनिका ने ग्लैमरस लुक के लिए डार्क आईब्रो, स्मोकी आईशैडो, कैरेमेल-ब्राउन लिपस्टिक, हाइलाइटर, मस्कारा और ब्लश के साथ अपना मेकअप को कंप्लीट किया था.

आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स 2025 मुकाबला मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल के अध्यक्ष नवात इत्साराग्रिसिल के बीच तीखी बहस की वजह से विवादों में घिरा है.

---- समाप्त ----