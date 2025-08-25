Janhvi Kapoor: कस्टम-मेड लहंगे में जाह्नवी कपूर का ग्लैमरस अंदाज, खूबसूरती देख टिक गईं सबकी निगाहें

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'परम सुंदरी' के साथ ही अपनी फैशनेबल चॉइसेज के लिए भी सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हर रोज अलग-अलग इवेंट्स और शहरों में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ पहुंच रही हैं. इस दौरान जाह्नवी का कमाल का फैशनेबल अंदाज नजर आ रहा है, जो ना केवल उनके फैंस को बल्कि सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को भी बहुत पसंद आ रहा है.

हाल ही में जाह्नवी 'परम सुंदरी' का प्रमोशन करने के लिए 'दिलवालों के शहर' यानी दिल्ली पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने एक बार फिर एथनिक आउटफिट में ग्लैमरस अंदाज फ्लॉन्ट किया. इस इवेंट में जाह्नवी ने एक कस्टम-मेड लिनेन लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं.

दिल्ली प्रमोशन में छाईं जाह्नवी

जाह्नवी ने इंस्टाग्राम पर दिल्ली में रखे गए प्रमोशनल इवेंट की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने डिजाइनर अनाविला का एक लिनेन लहंगा पहनना चुना. उनके लहंगे की स्कर्ट और दुपट्टे पर हैंडमेड डिजाइन बने थे. इस पर साउथ इंडिया के बैकवॉटर के पास के जंगलों में टहलते हुए हाथियों को दिखाया गया था. ये खूबसूरत डिजाइन न सिर्फ उनके लुक को अलग बना रहा था, बल्कि 'परम सुंदरी' में उनके किरदार से भी जोड़ता है.

Advertisement

एक्वा शेड लहंगा लगा सुंदर

एक्ट्रेस का लिनेन लहंगा लाइट एक्वा शेड का था, जिसने उनके लुक को सॉफ्ट टच दिया. इसका फ्लोई फैब्रिक इसे बहुत ही आरामदायक बना रहा था. ये ना केवल आरामदायक था, बल्कि बेहद स्टाइलिश भी लग रहा था. इसके किसी तरह की कोई भारी कढ़ाई या डेकोरेशन नहीं की गई थी. इसका सॉफ्ट डिजाइन सिंपल होते हुए भी लहंगे को बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्लासी बना रहा था.

जूलरी से रॉयल बना लुक

जाह्नवी ने इसे बारीक कढ़ाई से सजे ब्लाउज के साथ पहना था. ब्लाउज को और ज्यादा सुंदर बनाने का काम इसके मॉडर्न कट्स कर रहे थे. लुक को पूरा करने के लिए एक्ट्रेस ने गोल्डन जूलरी चुनी. उन्होंने एक चोकर, ब्रेसलेट और स्लीक कमरबंद पहना हुआ था. ये उनके लुक को ग्रेसफुल और रॉयल बना रहा था.

---- समाप्त ----