Janhvi Kapoor Look: जन्माष्टमी पर दही हांडी में 'गोपी' बनीं जाह्नवी कपूर, गोल्डन-वाइट लहंगे में ढाया कहर

बॉलीवुड में अपनी स्टाइलिश अपीयरेंस के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन बिजी हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म प्रमोशन कर रही एक्ट्रेस नए-नए फैशन स्टाइल दिखा रही हैं. उनका स्टाइल गेम इतना बेहतर है कि सभी उनके लुक्स के दीवाने हो रहे हैं. यूं तो जाह्नवी का हर लुक कमाल का होता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उन्होंने दही हांडी उत्सव में भाग लिया. इस मौके के लिए एक्ट्रेस ने गोल्डन और वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसने सबका ध्यान खींचा. उनकी खूबसूरती और स्टाइल ने फैंस को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया है.

सुंदरी बन दही हांडी में पहुंचीं जाह्नवी

जन्माष्टमी के जश्न के लिए जाह्नवी ने एक शाही अंदाज चुना. उन्होंने दही हांडी इवेंट के लिए मशहूर डिजाइनर अनीता डोंगरे का डिजाइन किया हुआ एक बेहद खूबसूरत गोल्डन ब्लाउज पहना, जिसकी नेकलाइन और बैक डिजाइन बेहद खूबसूरत था. जाह्नवी ने इस स्लीवलेस ब्लाउज को एक फ्लोई आइवरी लहंगा स्कर्ट के साथ पेयर किया था, जिसके हेम पर गोल्डन डिटेलिंग की गई थी. जाह्नवी ने सोशल मीडिया पर अपने आउटफिट की एक झलक भी फैन्स को दी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

ब्लाउज की गोल्डन डिटेलिंग लगी खास

अनीता डोंगरे द्वारा डिजाइन किया गया जाह्नवी का ये आउटफिट त्योहार के जश्न को और ज्यादा शाही बना रहा था. उनकी स्कर्ट की खूबसूरती और ब्लाउज की गोल्डन डिटेलिंग इतनी खास थी कि सभी की नजरें एक्ट्रेस से हट नहीं पा रही थीं. जाह्नवी के आउटफिट की तरह ही उनकी स्टाइलिंग भी उनके लुक को एलिवेट कर रही थी.

Advertisement

कुंदन जूलरी ने लूटी महफिल

जाह्नवी ने अपने इस गोल्डन-वाइट लहंगे के साथ गोल्डन कुंदन झुमके पहने थे, जो उनके चेहरे को उभार रहे थे. इसके साथ ही उन्होंने गले में एक चोकर नेकलेस और लेयर्ड नेकलेस पहना था. जाह्नवी ने अपने खूबसूरत लुक को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए बालों को लंबी चोटी में स्टाइल किया था, जिसे उन्होंने वाइट डेलिकेट फूलों से सजाया था.

---- समाप्त ----