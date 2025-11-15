Isha Ambani New York Look: डायमंड-एमराल्ड छोड़.. ईशा अंबानी ने थ्री पीस ड्रेस में लूट ली महफिल

Isha Ambani New York Look: न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया का फैशन हब माना जाता है. ऐसे में भारत के सबसे अमीर खानदान की बेटी ईशा अंबानी वहां किसी बड़े फैशन इवेंट को होस्ट करें, तो ग्लैमर अपने आप बढ़ जाता है. ईशा अंबानी भले एक बिजनेसवुमेन हैं, लेकिन उनका स्टाइल और फैशन किसी हीरोइन से कम नहीं है.

10 नवंबर की शाम न्यूयॉर्क के वेस्ट चेल्सी स्थित द क्रेन क्लब में वोग फैशन फंड का डिनर रखा गया था, जिसे ईशा ने वोग की एडिटर-इन-चीफ एना विंटूर, फैशन डिजाइनर जैक पोसेन और क्लोए मैल के साथ को-होस्ट किया था. इस खास मौके पर ईशा अंबानी का सिंपल, मॉडर्न और एलीगेंट लुक ने सबका ध्यान खींचता रहा. ईशा अंबानी हमेशा ही

ईशा अंबानी ने पहना डीप पर्पल आउटफिट

अपने लुक से सुर्खियां बटोर ही लेती हैं, चाहे फिर ट्रेंडिशनल या वेस्टर्न लुक हो. जूलरी से लेकर आउटफिट तक नीता की लाडली का अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन ही जाता है. इस स्पेशल डिनर के लिए ईशा ने स्प्रिंग/समर 2025 कॉउचर से विडेरहोफ्ट कस्टम प्लम जूली कोर्सेट, स्कर्ट और क्रॉप्ड जैकेट पहना था.

यह डीप पर्पल वाइन शेड का बेहद क्लासी और फिगर-हगिंग आउटफिट ईशा पर खूब जच रहा था. ईशा का कॉर्सेट ब्लाउज इनवर्टेड नेकलाइन और स्ट्रक्चर्ड बॉन्डिंग के साथ उनकी कमर को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा था. जिसके ऊपर उन्होंने क्रॉप्ड ब्लेजर पहना जिसमें पेडेड शोल्डर्स, एक चमकदार स्टोन बटन और नोट्स लैपल कॉलर थे.

इस आउटफिट को लो-वेस्ट डिजाइन, बैक स्लिट और एंकल-लेंथ हेम के साथ मैचिंग पेंसिल स्कर्ट स्टाइलिश बना रही थी. स्कर्ट के साथ उन्होंने एक बकल वाली बेल्ट कैरी की थी, जिसने उनके पूरे लुक को फिनिशिंग टच दिया.

मिनिमल मेकअप में छा गईं ईशा

अक्सर जूलरी को लेकर अंबानी फैमिली चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस बार ईशा ने कोई हैवी जूलरी नहीं पहनी. ईशा के मेकअप की बात करें तो उन्होंने बालों को सेंटर-पार्टेड स्लीक स्टाइल में खुला छोड़ा.

फेदर्ड ब्रोज, सॉफ्ट पिंक आईशैडो, ग्लॉसी पिंक लिप्स और हल्के हाईलाइटर के साथ अपने मेकअप को बेहद नैचुरल रखा था. इस आउटफिट के साथ ईशा ने पैरों में क्लासिक ब्लैक पॉइंटेड-टो हील्स पहनी थी, जो उनके लुक पर चार चांद लगा रही थी.





