Disha Patani: न्यूयॉर्क फैशन वीक में दिशा पाटनी का ग्लैमरस अवतार, ब्लैक स्लिप ड्रेस में लूटी लाइमलाइट

न्यूयॉर्क फैशन वीक में स्टार्स अपनी मौजूदगी के साथ हमेशा ही ग्लैमर का तड़का लगाते हैं. हमेशा की तरह ही इस बार भी ऐसा ही हुआ, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ दिशा पाटनी पर टिक गईं. स्ट्रैपी ब्लैक ड्रेस में जैसे ही दिशा ने रेड कार्पेट पर कदम रखा वैसे ही सबकी निगाहें उनकी ओर घूम गईं. कैल्विन क्लेन के स्प्रिंग 2026 शो में बड़े-बड़े सितारे मौजूद थे इसके बाद भी, दिशा का स्टाइलिश और सिंपल लुक सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहा. उनका लुक ग्लैमर और बोल्डनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था. चलिए डीटेल में जानते हैं दिशा ने क्या पहना हुआ था.

स्टाइलिश ड्रेस में ग्लैमरस लगीं दिशा:

इस खास इवेंट के लिए दिशा ने क्लासिक ब्लैक स्लिप ड्रेस पहनी. आमतौर पर स्पोर्टी या कैज़ुअल ड्रेस में दिखने वाली दिशा ने इस साटन फैब्रिक जैसी स्मूद ड्रेस पहनकर अपने स्टाइल को नया अंदाज दिया. ड्रेस में पतली-पतली स्पेगेटी स्ट्रैप्स थीं, जो उनके लुक को खास ना रहा था. ड्रेस की डीप नेकलाइन और इसका क्रॉस डिटेल लो बैक एक्ट्रेस के लुक को एलिगेंस और ग्लैमर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा था. फ्रंट से ये ड्रेस सिंपल और स्टाइलिश लग रही थी, लेकिन इसका बैक इसे स्टाइलिश टच दे रहा था.

मिनिमल एक्सेसरीज लगीं क्लासिक:

दिशा ने अपने लुक को सिंपल और स्टाइलिश रखा, जिससे सभी की नजरें उनकी ड्रेस पर टिक गई थीं. उन्होंने अपनी ड्रेट को स्ट्रैपी ब्लैक हील्स के साथ पेयर किया. जूलरी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ छोटे-छोटे स्टड इयररिंग्स पहने. अपने लुक को एलिवेट करने के लिए दिशा ने अपने बाल स्ट्रेट और स्मूद रखे थे. एक्ट्रेस ने सॉफ्ट ब्रॉन्ज टोन, स्मोकी आईज और ग्लॉसी न्यूड लिप्स के साथ उन्होंने अपने लुक को पार्टी और इवेंट परफेक्ट बनाया. उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

