scorecardresearch
 

Feedback

सरकारी परिसर में कार्यक्रम के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति, HC ने लगाई कर्नाटक सरकार के आदेश पर रोक

कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट संस्थाओं के लिए सरकारी परिसर में किसी आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार के कदम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टार्गेट करने वाला बताया जा रहा था. इस आदेश पर अब हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है.

Advertisement
X
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था. इस आदेश में कहा गया था कि किसी भी सरकारी परिसर में कोई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्राइवेट संगठनों को अब अनुमति लेनी होगी. यह अनिवार्य होगा. कर्नाटक सरकार के इस आदेश को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों को टार्गेट करने वाला कदम बताया जा रहा था.

इस मामले में अब कर्नाटक सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने राज्य सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है. कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने के साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है.

जस्टिस नागप्रसन्ना की बेंच ने यह अंतरिम आदेश पुनश्चैतन्य सेवा संस्था की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. याचिकाकर्ता संगठन ने कर्नाटक सरकार के आदेश को प्राइवेट संगठनों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया था. कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से भी जवाब तलब किया है.

सम्बंधित ख़बरें

Karnataka High Court
'आलोचनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए...', सोशल मीडिया ट्रोल्स पर बोले कर्नाटक HC के जज 
Prajwal Revanna
प्रज्वल रेवन्ना ने हाई कोर्ट में फैसले को दी चुनौती, रेप केस में काट रहे उम्रकैद की सजा 
Center Approves Appointment of 24 New Judges in Allahabad High Court
इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले 24 नए जज, 160 में से अब भी 50 पद खाली 
Officials interact with a family during the caste census in Hubballi (Photo: PTI)
'कास्ट सर्वे में हिस्सेदारी अनिवार्य नहीं, जानकारी देने का दबाव...', कर्नाटक हाई कोर्ट का आदेश 
Elon Musk X
X को झटका, केंद्र के खिलाफ दायर याचिका खारिज 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: दीपोत्सव कार्यक्रम में 'हेट स्पीच' के आरोप में आरएसएस नेता के खिलाफ केस दर्ज

Advertisement

कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक यह आदेश प्रभावी नहीं होगा. गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार का एक पत्र सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि कई निजी संस्थाएं सार्वजनिक स्थलों, सरकारी संपत्तियों जैसे खेल मैदान, सड़कों का उपयोग अपनी गतिविधियों के लिए सरकार या संबंधित विभाग की अनुमति लिए बिना, पूर्व सूचना दिए बिना कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कर्नाटक: चित्तपुर में RSS और भीम आर्मी के मार्च को अनुमति नहीं, प्रशासन ने कहा- बिगड़ सकती है कानून-व्यवस्था

इस पत्र में ऐसे कार्यों को अतिक्रमण बताते हुए कहा गया था कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा हैं. बता दें कि कर्नाटक सरकार में संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने सरकार के इस कदम का बचाव करते हुए कहा था कि किसी खास संगठन को टार्गेट करके यह फैसला नहीं किया गया है. उन्होंने कहा था कि सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ अनुमति से और सही मकसद के लिए किया जाएगा. एचके पाटिल ने उल्लंघन की स्थिति में नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Mokama Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement