कर्नाटक: दीपोत्सव कार्यक्रम में 'हेट स्पीच' के आरोप में आरएसएस नेता के खिलाफ केस दर्ज

कर्नाटक के पुत्तूर जिले में पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता कल्लडका प्रभाकर भट के खिलाफ एक 'हेट स्पीच' देने के आरोप में मामला दर्ज किया है. यह भाषण 20 अक्टूबर को उप्पालिगे में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में दिया गया था.

पुत्तूर ग्रामीण पुलिस के मुताबिक, एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रभाकर भट का भाषण, जो 'कहले न्यूज' नामक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ था, ने धार्मिक नफरत फैलाने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक शांति भंग करने का काम किया.

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि भाषण में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गईं और वोटर नंबरों का जिक्र कर धार्मिक भेदभाव भड़काने की कोशिश की गई.

पुलिस ने बताया कि यह मामला 25 अक्टूबर को दर्ज किया गया (क्राइम नंबर 118/2025) और इसमें भारतीय न्याय संहिता की वे धाराएं लगाई गई हैं जो धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने, धार्मिक भावनाओं का अपमान करने और सार्वजनिक शांति भंग करने से संबंधित हैं.

