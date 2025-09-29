IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी केस: 15 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग किया, बना नया न्यायिक रिकॉर्ड

ये भी देखें
{
"ns": "yt",
"el": "detailpage",
"cpn": "M89Jnvl2GLtgle4R",
"ver": 2,
"cmt": "2.182",
"fmt": "247",
"fs": "0",
"rt": "5.089",
"euri": "",
"lact": 1,
"cl": "810467872",
"mos": 0,
"state": "8",
"volume": 100,
"cbr": "Chrome",
"cbrver": "140.0.0.0",
"c": "WEB",
"cver": "2.20250926.01.00",
"cplayer": "UNIPLAYER",
"cos": "Windows",
"cosver": "10.0",
"cplatform": "DESKTOP",
"hl": "en_US",
"cr": "IN",
"len": "287.181",
"fexp": "v1,24004644,13204,15308006,11684381,53408,9105,22730,2821,106030,18644,14869,47210,15124,65,13917,26504,9252,3479,2519,10511,23206,10364,4815,2,39473,12346,2796,8251,2625,1904,12017,6109,9720,5385,6004,12963,1863,1454,1678,1097,4174,1059,4411,2959,2747,1544,2325,4725,5302,646,3928,801,1257,1023,8935,5713,211,459,851,62,194,160,1574,560,1819,1279,865,3636,248,527,2209,475,6071,1353,189,472,137,548,1844,3963,3317,1370,2010,994,607,746,72,503,1475,1192,131,1066",
"afmt": "251",
"muted": "0",
"docid": "aZPTVjwagHs",
"ei": "rpHaaLnJPPievcAP8LbeoAo",
"plid": "AAY_8Rl1LB5NWVbx",
"referrer": "https://www.google.com/",
"sdetail": "p:www.google.com/",
"sourceid": "r",
"of": "BfYYV93qft8Cn17AswSi6w",
"vm": "CAEQARgEOjJBSHFpSlRMN0pSY1AwM0lWNjd5RVZGVnhTSDFjNUxQb0hUMC1mX2d1UTdoM19zajJwd2JbQUZVQTZSU1lJZnhhWUZNeW5mTEloX0ExWWZDX1pCUlE3cy04aDhEUHlscWpKa0wtQlpwcjdVbU8xNGxDTjZKT3kzM0Rnc0JMOWwzSDNkX1VhUmI1SDFJU0tEWQ",
"vct": "2.182",
"vd": "287.181",
"vpl": "0.000-2.182",
"vbu": "0.000-18.000",
"vbs": "0.000-287.181",
"vpa": "0",
"vsk": "0",
"ven": "0",
"vpr": "1",
"vrs": "4",
"vns": "2",
"vec": "null",
"vemsg": "",
"vvol": "1",
"vdom": "1",
"vsrc": "1",
"vw": "1022",
"vh": "575",
"dvf": 2,
"tvf": 59,
"lct": "2.168",
"lsk": false,
"lmf": false,
"lbw": "8249849.959",
"lhd": "0.581",
"lst": "244.933",
"laa": "itag_251_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_1_range_231226-257429_time_17.9-20.0_off_98304_len_26204_end_1",
"lva": "itag_247_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_2_range_2113520-2132848_time_17.8-18.0_off_600623_len_19329_end_1",
"lar": "itag_251_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_1_range_231226-257429_time_17.9-20.0_off_98304_len_26204_end_1",
"lvr": "itag_247_type_3_src_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_segsrc_reslicemakeSliceInfosMediaBytes_seg_2_range_2113520-2132848_time_17.8-18.0_off_600623_len_19329_end_1",
"laq": "0",
"lvq": "0",
"lab": "0.000-20.001",
"lvb": "0.000-18.000",
"ismb": 13480000,
"leader": 1,
"relative_loudness": "-9.480",
"optimal_format": "480p",
"user_qual": 0,
"release_version": "youtube.player.web_20250923_21_RC00",
"debug_videoId": "aZPTVjwagHs",
"0sz": "false",
"op": "",
"yof": "false",
"dis": "",
"gpu": "ANGLE_(Google,_Vulkan_1.3.0_(SwiftShader_Device_(Subzero)_(0x0000C0DE)),_SwiftShader_driver)",
"ps": "desktop-polymer",
"js": "/s/player/a61444a1/player_ias.vflset/en_US/base.js",
"debug_playbackQuality": "hd720",
"debug_date": "Mon Sep 29 2025 19:33:32 GMT+0530 (India Standard Time)",
"origin": "https://www.youtube.com",
"timestamp": 1759154612549
}