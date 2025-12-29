राजू अपनी पत्नी से चल रहा था नाराज... फिर जो हुआ जानकर निकल आएगी हंसी, पढ़ें मजेदार जोक्स

>सोनू- प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्च आएगा?

डॉक्टर- 80 हजार

सोनू- अगर प्लास्टिक मैं लेकर आया तो कितना कम करोगे?

और पढ़ें



>दोस्त- प्यार में पैसे नहीं देखे जाते भाई.

गोलू- एक बात बता फिर, हर कहानी में लड़की के सपनों में

राजकुमार ही क्यों आता है...

कभी गलती से भी सुना है कि 'मेरे सपनों का मजदूर आया था बारात लेकर'

>राजू अपनी पत्नी से नाराज होकर कहता है- तुम हर बात पर मेरा-मेरा करती हो,

तुम्हें हमारा-हमारा कहना चाहिए.

(पत्नी अलमारी में बहुत देर से कुछ ढूंढ रही होती है)

राजू- अरे क्या ढूंढ रही हो इतनी देर से?

पत्नी- हमारा पेटीकोट खो गया है और हमारी चूड़ियां भी नहीं मिल रही है.

>भोलू अपनी सास को कहता है- आपकी बेटी में कोई ढंग की बात है ही नही.

सास- मैं जानती हूं ये चीज! इसलिए उसे भी कोई ढंग का लड़का नहीं मिला है.

यह भी पढ़ें: Funny Hindi Jokes: जन्मदिन पर पिंकी को मिला ऐसा गिफ्ट, जानकर हंसने लगेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स

Advertisement

>पापा- क्या बात है बेटा... आज बड़ा खुश लग रहे हो?

पिंटू- क्या बताऊं पापा... बस है कुछ बात.

पापा- बता दे क्या है ऐसी भी बात... कौन-सी हरकत कर दी तुने अब?

पिंटू- पापा आपकी होने वाली बहू ने आखिरकार 12वीं पास कर ही दी.

>पिंकी ने अपने पति को बिना बात का जोर का थप्पड़ मार दी.

पति जोर से उछलकर पूछा- मैंने क्या गलती की है?

पिंकी- मैं क्या तुम्हारे गलती करने का इंतजार करूं... गलती से पहले ही थप्पड़ रख दी है, अगली बार ध्यान देना.



(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

---- समाप्त ----