Funny Hindi Jokes: जन्मदिन पर पिंकी को मिला ऐसा गिफ्ट, जानकर हंसने लगेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स

-पिंकी के जन्मदिन पर उसके पति ने पूछा- आपको क्या गिफ्ट चाहिए?

पिंकी नई कार मांगना चाहती थी.

उसने अपने पति से कहा- मुझे एक खास चीज चाहिए.

आप मेरे मन को पढ़कर मुझे लाकर दे दो.

पति- कुछ आइडिया तो दो.

पिंकी- मुझे ऐसी चीज लेकर दो, जिस पर मेरे सवार होते ही वो तुरंत 0 से 80-90 पहुंच जाए.

शाम को पति वजन तौलने की मशीन ले आता है और कहता है- तुम इस पर सवार होकर देखो...

-भोलू डॉक्टर के पास जाता है

भोलू- डॉक्टर साहब... क्या आप बिना दर्द करे दांत निकाल सकते हैं.

डॉक्टर- नहीं, ऐसा नहीं संभव.

भोलू- मैं तो निकाल देता हूं पर.

डॉक्टर- वो कैसे ?

भोलू- ही ही ही ही... हा हा हा हा...

-राजू- मुझे एक लड़की पसंद है

पापा- ठीक है... पर क्या उसे भी तू पसंद है?

राजू- हां, वो भी मुझे पसंद करती है.

पापा- जिस लड़की की पसंद इतनी बुरी हो... ऐसी बहु नहीं चाहिए हमको.

-पत्नी- सुनो, मैं दो घंटे के लिए बाहर जा रही हूं,

आपको कुछ चाहिए?

गोलू- नहीं इतना काफी है, मैं आजादी से रह सकता हूं कुछ देर.

-सोनू-मोनू की मां जानना चाहती थी कि उसके बेटे कितने आज्ञाकारी हैं.

मां- बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना.

सोनू- नहीं मैं क्यों लाऊं...

मोनू- मां, ये तो है ही कामचोर...आप इसकी बात का बुरा मत मानो... आप उठो और अपने लिए खुद पानी ले आओ.. और एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना.

