Funny Hindi Jokes: जन्मदिन पर पिंकी को मिला ऐसा गिफ्ट, जानकर हंसने लगेंगे आप... पढ़ें मजेदार जोक्स

Funny Hindi Jokes: आजकल के व्यस्त जीवन में हंसते रहना काफी जरूरी हो गया है. हंसना न केवल हमारे दिन को बेहतर बना सकता है बल्कि यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार चुटकुले, जो चेहरे पर मुस्कान लाने में आपकी मदद करेंगे.

JOKES
-पिंकी के जन्मदिन पर उसके पति ने पूछा- आपको क्या गिफ्ट चाहिए?
पिंकी नई कार मांगना चाहती थी. 
उसने अपने पति से कहा- मुझे एक खास चीज चाहिए.
आप मेरे मन को पढ़कर मुझे लाकर दे दो.
पति- कुछ आइडिया तो दो.
पिंकी- मुझे ऐसी चीज लेकर दो, जिस पर मेरे सवार होते ही वो तुरंत 0 से 80-90 पहुंच जाए.
शाम को पति वजन तौलने की मशीन ले आता है और कहता है- तुम इस पर सवार होकर देखो...

 

-भोलू डॉक्टर के पास जाता है
भोलू- डॉक्टर साहब... क्या आप बिना दर्द करे दांत निकाल सकते हैं.
डॉक्टर- नहीं, ऐसा नहीं संभव.
भोलू- मैं तो निकाल देता हूं पर.
डॉक्टर- वो कैसे ?
भोलू- ही ही ही ही... हा हा हा हा... 

-राजू- मुझे एक लड़की पसंद है
पापा- ठीक है... पर क्या उसे भी तू पसंद है?
राजू- हां, वो भी मुझे पसंद करती है.
पापा- जिस लड़की की पसंद इतनी बुरी हो... ऐसी बहु नहीं चाहिए हमको. 

ऐसे ही और जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

-पत्नी- सुनो, मैं दो घंटे के लिए बाहर जा रही हूं,
आपको कुछ चाहिए?
गोलू- नहीं इतना काफी है, मैं आजादी से रह सकता हूं कुछ देर.

 

-सोनू-मोनू की मां जानना चाहती थी कि उसके बेटे कितने आज्ञाकारी हैं.
मां- बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना.
सोनू- नहीं मैं क्यों लाऊं...
मोनू- मां, ये तो है ही कामचोर...आप इसकी बात का बुरा मत मानो... आप उठो और अपने लिए खुद पानी ले आओ.. और एक गिलास मेरे लिए भी लेते आना.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा... गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य बिल्‍कुल भी नहीं है).

