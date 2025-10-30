ऋषिकेश: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत के वीडियो पर मचा बवाल, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप

ऋषिकेश में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तनु रावत के वीडियो ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. यह वीडियो जय राम योग आश्रम में शूट किया गया है, जिसमें तनु रावत तिलक लगाए नजर आ रही हैं. संगठन का आरोप है कि वीडियो का अंदाज अशोभनीय है और इससे हिंदू भावनाएं आहत हुई हैं.

हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघव भटनागर ने कहा कि यह आश्रम श्री राम के नाम पर स्थापित है और इसकी नींव स्वर्गीय देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी ने रखी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि यहां धार्मिक मर्यादा का अपमान किया जा रहा है, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि देर रात संगठन के सदस्यों ने आश्रम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई.

तनु रावत के वीडियो पर खड़ा हुआ विवाद

राघव भटनागर ने कहा कि ऋषिकेश को योग और अध्यात्म की नगरी माना जाता है और यहां ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि धार्मिक स्थलों पर अनुचित कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी.

धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप

वहीं इस मामले में तनु रावत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. कुछ यूजर्स इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ मान रहे हैं.

एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है जिसमें तनु रावत हिंदू संगठन के पदाधिकारी से बहस करती नजर आ रही हैं. वीडियो में वह कहती दिखती हैं कि आप हमें सिखाने वाले कौन हो. इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है.



