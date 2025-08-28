नैनीताल की हेरिटेज बिल्डिंग में भीषण आग, हादसे में जलकर एक की मौत

नैनीताल के मल्लीताल बाजार में बुधवार देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग पुराने समय की एक ऐतिहासिक इमारत में लगी, जिसे ओल्ड लंदन हाउस के नाम से जाना जाता है. अंग्रेजों के जमाने की यह बिल्डिंग अपनी शानदार बनावट और खूबसूरती के लिए मशहूर रही है. अचानक आग लगने से इलाके में अफरातफरी मच गई, हालांकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से आग पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है. इस हादसे में एक की मौत हो गई.

सूचना मिलते ही दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग बुझाने में मल्लीताल बाजार में लगे फायर हाइड्रेन्ट्स ने बड़ी मदद की. नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि आग पर लगभग नियंत्रण पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि जांच अभी जारी है. किसी तरह के धमाके की सूचना नहीं मिली है.

एसएसपी मीणा ने यह भी पुष्टि की कि एक महिला के बिल्डिंग के भीतर फंसे होने की सूचना थी. इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से इलाके में ब्लैकआउट हो गया, जिसके बाद महिला की तलाश के लिए विशेष टीम लगाई गई. अन्य सभी लोगों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया.

इस बीच प्रशासन ने राहत की सांस ली कि शुरुआती घंटों में किसी बड़े हादसे की खबर नहीं आई. हालांकि बाद में एक शव बरामद किया गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. एसएसपी ने कहा कि फिलहाल आग पर नियंत्रण है, लेकिन पूरी इमारत को खंगालने और जांच का काम जारी है.

बता दें कि नैनीताल की इस ऐतिहासिक इमारत में आग लगने की घटना से स्थानीय लोगों में भी गहरी निराशा है, क्योंकि यह बिल्डिंग लंबे समय से शहर की पहचान और धरोहर रही है. अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि आग से कितना नुकसान हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि हेरिटेज बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है. प्रशासन ने कहा कि आग के सही कारणों और नुकसान के आकलन के लिए विस्तृत जांच की जाएगी.

