IMD Rainfall Alert: इस राज्य के लोग हो जाएं सावधान! चार दिनों तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

Weather Update, Heavy Rainfall, IMD Prediction: देश के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की बारिश देखने को मिल रही है. मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले चार दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के देहरादून, नैनिताल, टिहरी, पौड़ी, चम्पावत और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग की मानें तो इन इलाकों में आज, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है. बागेश्वर में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया है. वहीं, बागेश्वर में आज गरज के साथ बारिश की संभावना है. बागेश्वर में 30 जुलाई को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री दर्ज किया जा सकता है.

नैनिताल में कैसा रहेगा मौसम?

IMD के मुताबिक, नैनिताल में 29 जुलाई से 31 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है. वहीं, इन दिनों नैनिताल में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री दर्ज किया जा सकता है. 1 अगस्त को नैनिताल में गरज के साथ एक या दो बार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

Uttarakhand | 'Orange alert' for heavy rainfall issued for Dehradun, Nainital, Tehri, Pauri, Champawat and Bageshwar for the next four days, says Meteorological Center, Dehradun.