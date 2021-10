उत्तराखंड में कुदरती कहर, बद्रीनाथ में उफनते नाले में फंसी कार, केदारनाथ में बचाए गए 22 श्रद्धालु

मॉनसून के बाद बेहिसाब बारिश ने कई राज्यों के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण के केरल और उत्तराखंड में देखा जा रहा है. मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए आज (मंगलवार) रेड अलर्ट जारी किया है. राज्य के लिए अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं.

उत्तराखंड में बारिश से आई तबाही में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. चमोली क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई है. नदी के जल स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है. गंगा के उफान से ऋषिकेश में तमाम घाट हुए जलमग्न हैं.

जंग चट्टी में फंसे करीब 22 लोगों का रेस्क्यू

वहीं, केदारनाथ से लौटते समय भारी बारिश के कारण सोमवार को जंग चट्टी में फंसे करीब 22 लोगों को SDRF और पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया है. इन सभी लोगों को गौरीकुंड शिफ्ट किया गया है. इनमें से 55 साल के एक श्रद्धालु जिनको चलने में दिक्कत थी, स्ट्रेचर के जरिए शिफ्ट किया गया.

#WATCH | Uttarakhand: SDRF & Police y'day rescued around 22 devotees stuck at Jungle Chatti amid incessant rainfall, while coming back from Kedarnath Temple. They were shifted to Gauri Kund. One 55-yr-old devotee, who was facing difficulty in walking, was shifted on a stretcher. pic.twitter.com/lVkFFHS8Dj