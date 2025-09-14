बदमाश को पकड़ने हरिद्वार पहुंची हरियाणा पुलिस, उसने चला दी गोली, सब-इंस्पेक्टर घायल

हरिद्वार में रोडवेज बस स्टैंड पर गोलीबारी की घटना हो गई, जिसमें हरियाणा के एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं. सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बदमाश को पकड़ने की कोशिश की गई, इसी बीच उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर तफ्तीश हो रही है.

पुलिस के मुताबिक, जींद पुलिस ने हरिद्वार में उस बदमाश की लोकेशन ट्रैक की थी, जो पहले हरियाणा में कई अपराधों में शामिल था. टीम ने बदमाश को पकड़ने के लिए हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड पर कार्रवाई की, लेकिन बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान जींद के सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में गंभीर हालत को देखते हुए एम्स रेफर कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि सब-इंस्पेक्टर की स्थिति फिलहाल स्थिर है.

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि पुलिस बदमाश को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की. इसके बाद फुटेज में बदमाश को भागते हुए भी कैद किया गया है. पुलिस ने पूरे इलाके को छानबीन के लिए सील कर दिया है और बदमाश की तलाश शुरू कर दी है.

हरिद्वार पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही पूरे शहर और सभी बॉर्डर सील कर दिए. पुलिस ने कहा कि बदमाश की लोकेशन पता की जा रही है. किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी. एसपी सिटी पंकज गैरोला ने कहा कि पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और बदमाश को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

घटनास्थल पर न केवल पुलिस की टीम, बल्कि फॉरेंसिक और क्राइम सीन टीम भी पहुंची. मौके पर सीसीटीवी फुटेज, कार चेकिंग और इलाके की काम्बिंग की गई. पुलिस ने आसपास के सभी संदिग्ध क्षेत्रों को छानबीन के लिए भी टीमों को तैनात किया है. पुलिस का कहना है कि बदमाश की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

---- समाप्त ----