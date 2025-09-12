scorecardresearch
 

Feedback

MP: गोली मारने के बाद हथियार लेकर युवती के पास बैठा रहा सनकी, पकड़ने में ग्वालियर पुलिस के छूटे पसीने, छोड़नी पड़ी आंसू गैस

Gwalior youth shoots Girl: भीड़ जमा होने और पुलिस पहुंचने पर सनकी युवक ने गोली चलाने की कोशिश की. हालांकि, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे काबू में किया, जबकि घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Advertisement
X
युवती को घायल करने के बाद पुलिसकर्मियों पर कट्टा ताने युवक.(Photo:Screengrab)
युवती को घायल करने के बाद पुलिसकर्मियों पर कट्टा ताने युवक.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां बीच सड़क पर एक सनकी युवक ने एक युवती को गोली मारी और फिर उसके पास काफी देर तक बैठा रहा. जब मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस भी पहुंच गई तो, सनकी युवक ने पुलिस पर भी गोली चलाने की कोशिश की. बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने सनकी युवक को कंट्रोल में किया और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. 

दरअसल, शुक्रवार की शाम को सिटी सेंटर इलाके में नगर निगम ऑफिस के सामने से गुजरने वाली रोड पर एक सनकी युवक ने दहशत फैला दी. सरेराह युवक ने एक युवती को गोली मार दी. इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद सनकी युवक महिला के पास ही हथियार लेकर बैठ गया. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सनकी युवक ने तकरीबन आधा दर्जन गोलियां चलाईं. खून से लटपथ युवती सड़क पर पड़ी रही और उसके पास वह हाथ में हथियार लेकर बैठा रहा. मौके पर भीड़ जमा हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

आरोपी छेड़छाड़ मामले में पहले भी जेल में रह चुका है.(Photo:Screengrab)
'बहन बोलकर लड़कियों को फंसाते हो...', आदिवासी युवती ने मुस्लिम युवक को चप्पलों से पीटा 
symbolic image of gangrape victim
गैंगरेप पीड़िता की अस्पताल में मौत, दोनों आरोपी गिरफ्तार, गर्भवती थी युवती 
युवती ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में करीब 25 दिन लग गए. (Photo: Screengrab)
हरियाणवी सिंगर पर रेप का आरोप, युवती ने लखनऊ में CM आवास के बाहर की आत्मदाह की कोशिश 
UP Kaushambi girl commits suicide
शादीशुदा होकर रहा था शादी के लिए परेशान, युवती ने दी जान 
कार चालक की पकड़ कर लगाई धुनाई.(Photo:screengrab)
MP: ग्वालियर में हिट एंड रन केस, कार से ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को घसीटा 

जानकारी मिली तो पुलिस भी पहुंच गई. सनकी युवक के हाथ में हथियार था, इस वजह से पुलिस उसे पकड़ने में एहतियात बरतती नजर आई. युवक बार-बार पुलिस पर गोली चलाने की धमकी देता रहा. देखें Video:- 

पुलिस ने युवक को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस का गोला भी छोड़ा. आखिरकार पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सनकी को धर दबोचा. इसके बाद पुलिस और पब्लिक ने मिलकर सनकी की जमकर धुनाई की. घायल युवती को भी उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया. 

Advertisement

सीएसपी नागेंद्र सिंह ने बताया कि सनकी युवक और घायल युवती के अभी नाम भी पता नहीं चल सके हैं, लेकिन यह जरूर मालूम चला है कि इन दोनों के बीच कोई पुराना विवाद था. इस विवाद में केस भी दर्ज हुआ था. इसी के चलते यह घटनाक्रम हुआ है. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि सनकी युवक बहुत बदमाश है. मौके पर 5 से 6 कारतूस के खाली खोखे भी मिले हैं. घायल युवती की हालत गंभीर है अस्पताल में उपचार चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement