Haridwar: स्मार्ट मीटर और बिजली दरों के विरोध में किसानों का हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा, कई घायल

हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर सोमवार को स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई. भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान देहरादून कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर रोक दिया.

जानकारी के अनुसार, पुलिस-प्रशासन पहले से अलर्ट था और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. किसानों ने बेरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ दिया. इस दौरान कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है.

किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने हमारे 35 किसानों को घायल कर दिया. हमारी मांगों में गन्ने का उचित मूल्य, स्मार्ट मीटर हटाना और किसानों को मुफ्त बिजली देना शामिल है. उन्होंने कहा कि जब तक समाधान नहीं निकलता अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा.

पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ा

एसपी देहात शेखर सुयाल ने कहा कि किसानों को पहले से सूचित किया गया था कि उन्हें टोल प्लाजा पर रोका जाएगा. कुछ लोगों ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की. स्थिति अब नियंत्रण में है और वार्ता चल रही है.



---- समाप्त ----