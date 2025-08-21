scorecardresearch
 

Feedback

Haridwar: स्मार्ट मीटर और बिजली दरों के विरोध में किसानों का हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा, कई घायल

हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच जोरदार टकराव हुआ. स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ देहरादून जा रहे किसानों को रोका गया तो उन्होंने बेरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश की. पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा. कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए. किसानों ने टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया.

Advertisement
X
पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसनों को खदेड़ा (Photo: Screengrab)
पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसनों को खदेड़ा (Photo: Screengrab)

हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर सोमवार को स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई. भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसान देहरादून कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर रोक दिया.

जानकारी के अनुसार, पुलिस-प्रशासन पहले से अलर्ट था और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. किसानों ने बेरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ दिया. इस दौरान कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है.

किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत

सम्बंधित ख़बरें

Aam Aadmi Party spokesperson Anurag Dhanda
'किसानों की जमीन छीनने की हो रही साजिश', हरियाणा की लैंड पूलिंग पॉलिसी पर AAP ने उठाए सवाल 
Pune: Clash at the airport, police baton charge on farmers.
पुणे: एयरपोर्ट के विरोध में किसानों पर लाठीचार्ज, जमीन नहीं देने पर अड़े ग्रामीण 
Buxar police Lathi charge
बक्सर: किसानों पर लाठीचार्ज, मुआवजा मांगने पर पुलिस ने पीटा  
Cong files complaint in NHRC over lathi charge on farmers
किसानों पर लाठीचार्ज मामला, कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग में दर्ज कराई शिकायत 
कार और इनसेट में मासूम की फाइल फोटो
महाराष्ट्रः कार में दम घुटने से मासूम की मौत, चमड़ी भी झुलसी 

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि सरकार ने हमारे 35 किसानों को घायल कर दिया. हमारी मांगों में गन्ने का उचित मूल्य, स्मार्ट मीटर हटाना और किसानों को मुफ्त बिजली देना शामिल है. उन्होंने कहा कि जब तक समाधान नहीं निकलता अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा.

पुलिस ने लाठीचार्ज कर किसानों को खदेड़ा

एसपी देहात शेखर सुयाल ने कहा कि किसानों को पहले से सूचित किया गया था कि उन्हें टोल प्लाजा पर रोका जाएगा. कुछ लोगों ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की. स्थिति अब नियंत्रण में है और वार्ता चल रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement