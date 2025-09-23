scorecardresearch
 

Feedback

देहरादून: प्लास्टिक की थैली में बंद मिला 21 साल की महिला का शव, दहशत में लोग

देहरादून में 21 वर्षीय महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया. महिला का शव प्लास्टिक की थैली में था. प्रथम दृष्टया जांच में मामला हत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और महिला के परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है.

Advertisement
X
प्लास्टिक की थैली में महिला का शव. (Photo: Representational )
प्लास्टिक की थैली में महिला का शव. (Photo: Representational )

उत्तराखंड के देहरादून में एक महिला का प्लास्टिक की थैली में शव मिला. जिससे हड़कंप मच गया. मृतक की पहचान विशाखा के रूप में हुई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

शरीर पर नहीं मिले हैं चोट के निशान

पुलिस ने बताया कि सोमवार को यहां एक चाय बागान में प्लास्टिक की थैली में 21 वर्षीय एक महिला का शव मिला. शव पर कोई गंभीर बाहरी चोट के निशान नहीं हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Alert: Allegations of a paper leak in Uttarakhand, protests by youth.
उत्तराखंड में पेपर लीक का आरोप, युवाओं का फूटा गुस्सा! 
यहां पति-पत्नी का साथ जाना मना... करें 5 रहस्यमय मंदिरों के दर्शन 
Jharkhand arrest
12-15 लाख दो, सरकारी नौकरी लो, डील से पहले ही STF के हत्थे चढ़ा पेपर लीक का मास्टरमाइंड 
मृतक कांता देवी, जो मलबे में अपने दो बच्चों के साथ दब गईं. (File Photo: Kamal Nayan Silori/ITG)
मां की छाती से लिपटे थे जुड़वां बच्चे, मलबे से निकाला गया तीनों का शव तो बिलख उठा पूरा गांव 
Devastation caused by cloudbursts in Uttarakhand, the fierce side of the monsoon.
उत्तराखंड में बारिश से तबाही इस बार कितनी बड़ी, ग्राफिक्स से समझें 

यह भी पढ़ें: पुलिस की चार्जशीट में मौजूद है सोनम रघुवंशी की हर करतूत, सामने आ ही गया राजा मर्डर केस का काला सच

परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है पुलिस

महिला की पहचान शहर के प्रेम नगर इलाके की रहने वाली विशाखा के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक (नगर) प्रमोद कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: साजिश, सुपारी और मर्डर... मर्सिडीज़ में मिली कारोबारी की खून से सनी लाश, कातिल को जानकर हैरान रह गए सब

Advertisement

शव की जानकारी मिलते ही वसंत विहार इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने कहा कि महिला के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है. कुमार ने कहा, "मामला संवेदनशील है, इसलिए हम इस समय ज्यादा कुछ नहीं बता सकते."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement