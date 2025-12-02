scorecardresearch
 
उत्तराखंड: एग्जाम में फेल करने की धमकी देकर 2 नाबालिग स्टूडेंट्स से यौन उत्पीड़न, टीचर गिरफ्तार

चमोली के एक स्कूल में एक नाबालिग लड़के और लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. मामले में आरोपी 49 वर्षीय टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी बिजनौर जिले का रहने वाला है.

चमोली में यौन उत्पीड़न का आरोपी टीचर गिरफ्तार. (Photo: Representational )
उत्तराखंड के चमोली जिले में दो नाबालिग स्टूडेंट्स के साथ सेक्शुअल असॉल्ट करने के आरोप में सोमवार को एक इंटर कॉलेज के टीचर को गिरफ्तार किया गया है. एक एजेंसी के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यूनुस अंसारी (49) के रूप में हुई है. आरोपी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है.

अधिकारी ने बताया कि चमोली के एक सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले एक नाबालिग लड़के और एक नाबालिग लड़की के माता-पिता ने रविवार को शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद अंसारी को 12 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के जलालाबाद इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारी ने परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर नाबालिगों का सेक्शुअल असॉल्ट किया था.

यह भी पढ़ें: हापुड़: दो सप्ताह तक बंधक बनाकर 3 लोगों ने किशोरी से किया गैंगरेप, 2 गिरफ्तार

आरोपी को भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर इंडियन पीनल कोड की धारा 74 और 78 और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट की धारा 5(c)/6, 9/10 के तहत मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद अंसारी को चमोली डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज के सामने पेश किया गया. जिन्होंने उसे 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया.

चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपये का इनाम देने की घोषणा भी की है. वहीं, इस घटना से पैरेंट्स में आक्रोश है. 

---- समाप्त ----
