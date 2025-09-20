scorecardresearch
 

Feedback

मां की छाती से लिपटे थे जुड़वां बच्चे, मलबे से निकाला गया तीनों का शव तो बिलख उठा पूरा गांव

उत्तराखंड के चमोली जिले के फली गांव से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बाढ़ के चलते आई आपदा से दो जुड़वां बच्चों और उनकी मां की भी मौत हो गई. तीनों शवों को जब मलबे से निकाला गया तो दोनों बच्चे अपनी मां की छाती से चिपके मिले.

Advertisement
X
मृतक कांता देवी, जो मलबे में अपने दो बच्चों के साथ दब गईं. (File Photo: Kamal Nayan Silori/ITG)
मृतक कांता देवी, जो मलबे में अपने दो बच्चों के साथ दब गईं. (File Photo: Kamal Nayan Silori/ITG)

उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर के कुंतरी लगा फाली गांव में बुधवार को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. इस तबाही के चलते कई लोग अपने घरों में ही दफन हो गए. इसी आपदा के दौरान दबने से जुड़वां बच्चों और उनकी मां की मौत हो गई. शुक्रवार को जब तीनों को निकाला गया तो जुड़वां बच्चे मां से चिपके हुए थे. इस दृश्य को देखते ही सभी की आंखें नम हो गईं.

रेस्क्यू के दौरान मां की छाती से चिपके मिले दोनों बच्चे

चमोली में जब आपदा आई तो कांता देवी अपने जुड़वां बच्चों के साथ मलबे में दफन हो गईं. रेस्क्यू टीम ने जब तीनों के शव निकाले तो दोनों बच्चे अपनी मां की छाती से चिपके थे. इस दृश्य को देखकर रेस्क्यू टीम सहित मौके पर मौजूद लोगों की आंखें  नम हो गईं.

सम्बंधित ख़बरें

The havoc of the monsoon from the mountains to the plains, causing widespread devastation in several states.
उत्तराखंड-हिमाचल में मानसून का कहर, बादल फटने से भीषण तबाही 
पहाड़ों पर बारिश का कहर, सितंबर में टूटा रिकॉर्ड! देखें विशेष  
अब लोग मशहूर हिल स्टेशन नहीं, भारत के इन गांवों की कर रहे हैं सैर  
The impact of the monsoon on the mountains: A scene of devastation from Chamoli to Dehradun.
चमोली से देहरादून तक जहां मची तबाही, वहां देखें अब कैसा है मंजर 
Cloud Burst in Chamoli.
चमोली नंदानगर आपदा: दूसरे दिन भी जारी रेस्क्यू ऑपरेशन, 7 लोग अब भी लापता 

यह भी पढ़ें: चमोली आपदा का कहर: कुंतरी में 7 शव बरामद, धूर्मा के 2 लापता, मातम और चीखों से दहला गांव

कक्षा 4 में पढ़ते थे दोनों बच्चे

जानकारी के अनुसार दस वर्षीय विकाश और विशाल कक्षा 4 में पढ़ते थे. बुधवार को जब आपदा आई तो कांता देवी, कुंवर सिंह अपने जुड़वां बच्चे के साथ घर में थे. इस दौरान अचानक आई बाढ़ से सभी घर के अंदर फंस गए. रेस्क्यू टीम ने 42 वर्षीय कुंवर सिंह को तो 16 घंटे बाद मलबे से जीवित निकाल लिया था. लेकिन कुंवर सिंह जैसी किस्मत उनके जुड़वां बच्चे और पत्नी कांता देवी की नहीं रही. क्योंकि तीनों की मौत हो गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नदियां उफान पर, भीषण लैंडस्लाइड, बादल फटने से कई की मौत... चमोली समेत उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश ने मचाई तबाही

आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में बारिश से तबाह हुए गांवों से शुक्रवार को पांच और शव मिले. इसके साथ ही इलाके में भूस्खलन और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को दो शव मिले थे. जिले में नंदानगर पहले से ही भू-धंसाव से जूझ रहा है.

कुंतारी लगा फली से मिले शवों की पहचान देवेश्वरी देवी (65), कांता देवी (38) और उनके 10 वर्षीय बेटों विकास और विशाल के रूप में हुई है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement