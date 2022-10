नोएडा के 1.25 लाख वाहन रडार पर, अब नहीं चला पाएंगे पुरानी कार, जानिए क्या है तैयारी

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में रजिस्टर्ड 1.25 से अधिक पुराने वाहनों को हटाने का फैसला लिया है. सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहनों को चिन्हित कर उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

1.25 Lakh Vehicle to be taken off roads in Gautam Buddha Nagar