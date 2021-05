कोरोना: 2-DG दवा को लेकर राज्यों में उत्साह, यूपी और हरियाणा सरकार ने खरीदने के निर्देश दिए

देश कोरोना संकट से गुजर रहा है, इस समय वैक्सीन लगवाकर और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके ही कोरोना से बचा जा सकता है, ऐसे में कोरोना से लड़ने के लिए मार्केट में एक और दवा आ रही है जिसका नाम है 2-DG दवा. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह ने सोमवार को 2-DG दवा लॉन्च कर दी है.

इसके साथ ही यूपी के CM योगी और हरियाणा सरकार ने इस दवा को खरीदने के निर्देश दे दिए हैं. सीएम योगी ने DRDO की दवा 2-DG को मंगाने के लिए अफसरों को निर्देश दे दिए हैं. सीएम योगी ने अफसरों को दवा की मांग पत्र केंद्र को भेजने के लिए कहा है. इसी प्रकार हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने भी जानकारी दी है कि हरियाणा सरकार प्रदेश में वितरण के लिए DRDO की इस दवा की खरीददारी करेगी. इस बात की जानकारी उन्होंने एक ट्वीट करते हुए दी है. आप इस ट्वीट को यहां भी पढ़ सकते हैं:

Haryana will purchase anti-Covid drug 2DG developed by DRDO for treatment of covid patients. Defence Minister Rajnath Singh and Union Health Minister Dr Harsh Vardhan Today released the drug which helps in faster recovery of patients and reduces supplemental oxygen dependence.