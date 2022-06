गाजियाबाद: 5 साल की बच्ची में दिखे Monkey pox के लक्षण, स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे

कोरोना वायरस के बाद अब मंकीपॉक्स (Monkey pox) को लेकर दुनियाभर में हलचल मची हुई है. यूपी के गाजियाबाद में एहतियात के तौर पर मंकीपॉक्स की जांच के लिए 5 साल की बच्ची के सैंपल लिए गए. दरअसल, बच्ची को खुजली और रैशेज की शिकायत है. सीएमओ गाजियाबाद के मुताबिक, उसे कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या नहीं है. ना ही उसने और उसके किसी करीबी ने पिछले 1 महीने में विदेश यात्रा की है.

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए आपात बैठक की. तो वहीं, अब मंकीपॉक्स को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है. आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है. मंकीपॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई. यूपी के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में इस बीमारी के लक्षणों के संबंध में जानकारी दी गई.

UP | Samples of a 5-yr-old girl collected for testing for #monkeypox, as a precautionary measure, as she had complaints of itching & rashes on her body. She has no other health issues & neither she nor any of her close contact travelled abroad in the past 1 month: CMO Ghaziabad