सामंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत के नाम वाली फर्जी वोटर लिस्ट वायरल, केस दर्ज

हैदराबाद में सोशल मीडिया पर एक फर्जी वोटर लिस्ट सामने आई है, जिसमें फेमस एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु, तमन्ना भाटिया और रकुल प्रीत सिंह के नाम और फोटो शामिल हैं. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि वायरल वोटर लिस्ट में दिखाए गए नाम और फोटो डॉक्टर्ड और फर्जी वोटर आईडी विवरण के साथ बनाए गए थे. इसके बाद मधुरा नगर पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया.

फर्जी वोटर आईडी और फोटो का इस्तेमाल

सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सैयद याहिया कमाल की शिकायत के अनुसार वायरल पोस्ट में झूठा दावा किया गया था कि ये एक्ट्रेस हैदराबाद में एक ही पते पर रजिस्टर्ड वोटर हैं. साथ ही उनके मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों में भी छेड़छाड़ की गई थी. यह गुमराह करने और आधिकारिक चुनावी जानकारी का दुरुपयोग करने का जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है.

कानूनी कार्रवाई

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(4) (किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से जालसाजी) और 353(1)(सी) (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पोस्ट के स्रोत का पता लगाना और उन्हें प्रसारित करने वालों की पहचान करना शुरू कर दिया है.

Advertisement

'कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे'

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने भी चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि की गई जानकारी साझा करने या फ़ॉरवर्ड करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. बयान में कहा गया है कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिल्म अभिनेताओं को संशोधित तस्वीरों और फर्जी ईपीआईसी नंबरों के साथ मतदाता सूची में शामिल किया गया है.

चुनाव आयोग की अपील

ये घटना 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव से कुछ हफ़्ते पहले हुई है, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को होगी. अधिकारियों ने मतदाताओं से चुनाव आयोग के आधिकारिक प्लेटफार्मों से केवल सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.



---- समाप्त ----