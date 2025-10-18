scorecardresearch
 

Feedback

सामंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत के नाम वाली फर्जी वोटर लिस्ट वायरल, केस दर्ज

हैदराबाद में सोशल मीडिया पर सामंथा रूथ प्रभु, तमन्ना भाटिया और रकुल प्रीत सिंह के नाम और फर्जी वोटर आईडी के साथ फर्जी वोटर लिस्ट वायरल हुई. चुनाव अधिकारियों ने इसे फर्जी बताया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि की जानकारी फैलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

Advertisement
X
फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए दावा किया गया कि तीनों एक्ट्रेस हैदराबाद में एक ही पते पर रजिस्टर्ड वोटर हैं (Photo: ITG)
फर्जी वोटर लिस्ट के जरिए दावा किया गया कि तीनों एक्ट्रेस हैदराबाद में एक ही पते पर रजिस्टर्ड वोटर हैं (Photo: ITG)

हैदराबाद में सोशल मीडिया पर एक फर्जी वोटर लिस्ट सामने आई है, जिसमें फेमस एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु, तमन्ना भाटिया और रकुल प्रीत सिंह के नाम और फोटो शामिल हैं. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है.

चुनाव अधिकारियों ने पुष्टि की कि वायरल वोटर लिस्ट में दिखाए गए नाम और फोटो डॉक्टर्ड और फर्जी वोटर आईडी विवरण के साथ बनाए गए थे. इसके बाद मधुरा नगर पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया.

फर्जी वोटर आईडी और फोटो का इस्तेमाल

सम्बंधित ख़बरें

Tamammaah Bhatia
कैजुअल लुक में स्पॉट हुईं Tamannaah Bhatia 
Tamanaah Bhatia
खूबसूरत Tamannaah का ग्लैमरस अंदाज 
Tamannah Bhatia
ट्रेडिशनल आउटफिट, दिलकश अंदाज, आपने देखा Tamannaah का ये लुक 
Tamannaah Bhatia Ghafoor
आर्यन की सीरीज में दिखेगा तमन्ना का जादू, बिखेरेंगी जलवा 
Tamannaah Bhatia,Diana Penty, do you wanna partner
दोस्ती-बियर से मिलकर बनी तमन्ना-डायना की सीरीज, पढ़ें Review 

सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी सैयद याहिया कमाल की शिकायत के अनुसार वायरल पोस्ट में झूठा दावा किया गया था कि ये एक्ट्रेस हैदराबाद में एक ही पते पर रजिस्टर्ड वोटर हैं. साथ ही उनके मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबरों में भी छेड़छाड़ की गई थी. यह गुमराह करने और आधिकारिक चुनावी जानकारी का दुरुपयोग करने का जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होता है.

कानूनी कार्रवाई 

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(4) (किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से जालसाजी) और 353(1)(सी) (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने पोस्ट के स्रोत का पता लगाना और उन्हें प्रसारित करने वालों की पहचान करना शुरू कर दिया है.

Advertisement

'कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे'

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) ने भी चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि की गई जानकारी साझा करने या फ़ॉरवर्ड करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. बयान में कहा गया है कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिल्म अभिनेताओं को संशोधित तस्वीरों और फर्जी ईपीआईसी नंबरों के साथ मतदाता सूची में शामिल किया गया है.

चुनाव आयोग की अपील

ये घटना 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव से कुछ हफ़्ते पहले हुई है, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को होगी. अधिकारियों ने मतदाताओं से चुनाव आयोग के आधिकारिक प्लेटफार्मों से केवल सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement