तमिलनाडु: पिता की आंख में डाला मिर्ची पाउडर, गोद से 4 साल के मासूम को छीनकर फरार, Video

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के गुडीयाथम इलाके में बुधवार को दिनदहाड़े एक बच्चे के अपहरण की वारदात सामने आई. घटना उस समय हुई जब वेणु नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने चार साल के बेटे योगेश को स्कूल से लेकर घर आए थे. वेणु अपने घर के गेट पर बेटे के साथ खड़े थे तभी एक सफेद सेडान कार वहां आकर रुकी.

पास के एक प्रतिष्ठान के CCTV कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति हेलमेट और दस्ताने पहने कार से उतरा. उसने धीरे-धीरे वेणु के घर की ओर बढ़कर मिर्च पाउडर का पैकेट खोला और वेणु के चेहरे पर फेंक दिया. अचानक हुए हमले से वेणु की आंखों में जलन होने लगी और इसी दौरान आरोपी ने योगेश को पिता के हाथ से छीन लिया.

दिनदहाड़े मासूम का किडनैप

वीडियो में आगे दिखता है कि आरोपी बच्चे को लेकर कार में बैठा और फरार हो गया. वेणु ने आंखों में जलन के बावजूद कार का पीछा करने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलते ही गुडीयाथम पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी. पुलिस अपहरणकर्ताओं की पहचान और लोकेशन पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.



