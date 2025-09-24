scorecardresearch
 

Feedback

तमिलनाडु: पिता की आंख में डाला मिर्ची पाउडर, गोद से 4 साल के मासूम को छीनकर फरार, Video

तमिलनाडु के वेल्लोर में दिनदहाड़े चार साल के बच्चे का अपहरण कर लिया गया. बदमाशों ने पिता की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर बेटे को छीन लिया और कार में बैठकर फरार हो गए. पूरी घटना पास के CCTV में कैद हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कार के नंबर प्लेट को फर्जी पाया है.

Advertisement
X
चार साल के मासूम का किडनैप (Photo: Screengrab)
चार साल के मासूम का किडनैप (Photo: Screengrab)

तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के गुडीयाथम इलाके में बुधवार को दिनदहाड़े एक बच्चे के अपहरण की वारदात सामने आई. घटना उस समय हुई जब वेणु नाम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने चार साल के बेटे योगेश को स्कूल से लेकर घर आए थे. वेणु अपने घर के गेट पर बेटे के साथ खड़े थे तभी एक सफेद सेडान कार वहां आकर रुकी.

पास के एक प्रतिष्ठान के CCTV कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति हेलमेट और दस्ताने पहने कार से उतरा. उसने धीरे-धीरे वेणु के घर की ओर बढ़कर मिर्च पाउडर का पैकेट खोला और वेणु के चेहरे पर फेंक दिया. अचानक हुए हमले से वेणु की आंखों में जलन होने लगी और इसी दौरान आरोपी ने योगेश को पिता के हाथ से छीन लिया.

दिनदहाड़े मासूम का किडनैप

सम्बंधित ख़बरें

लड़की को दिनदहाड़े किडनैप करने की कोशिश 
किडनैप कर बच्ची से 14 दिन तक गैंगरेप 
पूजा खेडकर के पिता का ड्राइवर अरेस्ट. (File Photo: ITG)
किडनैपिंग केस में एक्शन... पूजा खेडकर के पिता का ड्राइवर अरेस्ट 
जबलपुर की रहने वाली युवतियों की साजिश.(Photo:ITG)
MP: फीमेल इंस्टाग्राम फ्रेंड निकली किडनैपर, उज्जैन के लड़के को किया अगवा 
जबलपुर की रहने वाली युवतियों की साजिश.(Photo:ITG)
MP: फीमेल इंस्टाग्राम फ्रेंड निकली किडनैपर, उज्जैन के लड़के को किया अगवा 

वीडियो में आगे दिखता है कि आरोपी बच्चे को लेकर कार में बैठा और फरार हो गया. वेणु ने आंखों में जलन के बावजूद कार का पीछा करने की कोशिश की लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना की जानकारी मिलते ही गुडीयाथम पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी. पुलिस अपहरणकर्ताओं की पहचान और लोकेशन पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement
    Advertisement