चेन्नई: टेक कंपनी में काम करने वाले युवक ने पुल से कूदकर दी जान, परिवार में पसरा मातम

चेन्नई में एयरपोर्ट के पास एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक टेक कंपनी में काम करने वाले युवक ने पुल से कूदकर जान दे दी. मृतक की पहचान 39 वर्षीय बालाजी ठक्कु के रूप में हुई है. वह क्लोवर इन्फोटेक नाम की टेक कंपनी के डिलीवरी डिपार्टमेंट में कार्यरत था. सोमवार सुबह करीब 9 बजे वह घर से ऑफिस के लिए निकला था.

एयरपोर्ट के पास पुल पर पहुंचने के बाद बालाजी ने अपनी टू-व्हीलर रोकी और अचानक पुल से नीचे कूद गया. गिरने से उसके सिर, चेहरे और कूल्हे पर गंभीर चोटें आईं.

युवक ने पुल से कूदकर दी जान

मीनांबक्कम पुलिस मौके पर पहुंची और बालाजी को एंबुलेंस से क्रोमपेट गवर्नमेंट अस्पताल ले जाया गया. वहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि बालाजी ने यह कदम क्यों उठाया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इस घटना से इलाके में दुख और हैरानी का माहौल है. पुलिस परिवार से भी पूछताछ कर रही है ताकि इस कदम के पीछे की वजह सामने आ सके.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----