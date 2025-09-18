कोलकाता: घर से बाहर बुलाकर वकील को बंदूक दिखाकर दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता के नेताजी नगर इलाके में बुधवार देर शाम एक वकील को घर के बाहर बंदूक दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया. घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके तीन साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

पीड़ित वकील दिपायन घोष ने पुलिस को बताया कि आरोपी जयनता घोष और उसके सहयोगी उन्हें फोन पर धमका रहे थे. मामला बढ़ने पर आरोपी उनके घर पहुंचे और बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की. इसके बाद दिपायन घोष और एक अन्य वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

वकील को बंदूक दिखाकर धमकी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जयनता घोष को बाघाजतिन अस्पताल से गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जब टीम अस्पताल पहुंची तो आरोपी ने सर्जिकल कैंची से हमला कर एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया. इसके बावजूद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पूरे मामले में नेताजी नगर थाने में स्वत: संज्ञान लेकर केस दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है.

