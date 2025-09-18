scorecardresearch
 

कोलकाता: घर से बाहर बुलाकर वकील को बंदूक दिखाकर दी धमकी, आरोपी गिरफ्तार

कोलकाता के नेताजी नगर में वकील दिपायन घोष को घर के बाहर बंदूक दिखाकर धमकाया गया. पुलिस ने मुख्य आरोपी जयनता घोष को बाघाजतिन अस्पताल से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया लेकिन पुलिस ने उसे काबू कर लिया. तीन सहयोगियों से पूछताछ चल रही है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

बंदूक दिखाकर वकील को धमकी (Photo: Representational)
बंदूक दिखाकर वकील को धमकी (Photo: Representational)

कोलकाता के नेताजी नगर इलाके में बुधवार देर शाम एक वकील को घर के बाहर बंदूक दिखाकर धमकाने का मामला सामने आया. घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके तीन साथियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

पीड़ित वकील दिपायन घोष ने पुलिस को बताया कि आरोपी जयनता घोष और उसके सहयोगी उन्हें फोन पर धमका रहे थे. मामला बढ़ने पर आरोपी उनके घर पहुंचे और बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की. इसके बाद दिपायन घोष और एक अन्य वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

वकील को बंदूक दिखाकर धमकी

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जयनता घोष को बाघाजतिन अस्पताल से गिरफ्तार किया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, जब टीम अस्पताल पहुंची तो आरोपी ने सर्जिकल कैंची से हमला कर एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया. इसके बावजूद पुलिस ने उसे काबू में कर लिया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पूरे मामले में नेताजी नगर थाने में स्वत: संज्ञान लेकर केस दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है. फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त सतर्कता बरती है.

