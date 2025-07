'बेटा बहुत बड़ा मिशन पूरा करके लौटा है', शुभांशु शुक्ला की स्पेस से वापसी पर भावुक माता-पिता

अंतरिक्ष मिशन पूरा कर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सकुशल धरती पर लौट आए हैं. धरती पर आते ही पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया. 18 दिन तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद वह मंगलवार को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे. इस ऐतिहासिक मिशन के बाद पूरे देश में उत्साह का माहौल है.

इस खास मौके पर शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि बेटा बहुत बड़ा मिशन पूरा करके लौटा है. आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है. साथ ही उन्होंने कहा कि कैसे गया और कैसे वापस आया, सब देखना एक बड़ी बात थी. बेटे के लौटने पर वह बहुत खुश हैं. मां ने कहा कि मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि लैंडिंग सुरक्षित हो जाए. अब सारा डर खत्म हो गया है और वे पूरी तरह निश्चिंत हैं.

सुरक्षित धरती पर लौटे शुभांशु

वहीं शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हमारे बेटे को आशीर्वाद दिया. मिशन की सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल बन गया. शुभांशु की वापसी पर परिवार ने केक काटा और खुशियां मनाईं.

पीएम मोदी ने दी बधाई

इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर बधाई देते हुए X पर लिखा कि वह ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करते हैं. शुभांशु ने भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में आईएसएस का दौरा कर एक अरब सपनों को प्रेरित किया है. शुभांशु शुक्ला एक्सिओम-4 मिशन के तहत तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 22.5 घंटे की वापसी यात्रा के बाद कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरे.

I join the nation in welcoming Group Captain Shubhanshu Shukla as he returns to Earth from his historic mission to Space. As India’s first astronaut to have visited International Space Station, he has inspired a billion dreams through his dedication, courage and pioneering…