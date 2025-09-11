कोयंबटूर: हॉस्पिटल से पिता को घसीट-घसीटकर ले गया मजबूर बेटा, 2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली थी व्हीलचेयर

तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां सरकारी जनरल अस्पताल में एक बेटे को अपने बीमार पिता को फर्श पर घसीटते हुए देखा गया. कारण यह था कि दो घंटे इंतजार करने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटा अपने पिता को जमीन पर खींचकर अस्पताल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है. अस्पताल में मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए.
बेटे को बीमार पिता को फर्श पर घसीटा
नेता प्रतिपक्ष नैनार नागेंद्रन ने इस घटना को शर्मनाक बताया है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाकों में मरीजों को कपड़े की स्ट्रेचर पर ढोया जाता है और अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में मरीजों को घसीटा जा रहा है. क्या यही सरकार की विश्व प्रसिद्ध स्वास्थ्य व्यवस्था है.
கோவை அரசுப் பொது மருத்துவமனையில் 2 மணி நேரம் காத்திருந்தும் சக்கர நாற்காலி வழங்கப்படாததால், நோயுற்ற தந்தையை அவரது மகன் இழுத்துச் சென்ற காணொளி மனதைப் பதைபதைக்க வைக்கிறது.— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) September 10, 2025
மலைப்பகுதிகளில் சாலை வசதியின்றி நோயாளிகளைத் தூளி கட்டித் தூக்கிச் செல்வதில் தொடங்கி, பல்நோக்கு… pic.twitter.com/hbQLT1ItLj
दो घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली थी व्हीलचेयर
नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से कहा कि सरकार के कार्यकाल के अंत में कम से कम दिखावटी विज्ञापनों से हटकर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करें. उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों को अस्पतालों में सम्मानजनक इलाज मिलना चाहिए. यह घटना स्वास्थ्य व्यवस्था की खामियों और जमीनी हकीकत को उजागर करती है. लोगों का कहना है कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में मरीजों और उनके परिजनों को ऐसी परेशानी न उठानी पड़े.