चेन्नई: बारिश के पानी से सड़क पर आया करंट, 57 साल के शख्स की मौत

चेन्नई के इन्जाम्बक्कम क्षेत्र में बारिश के पानी में करंट लगने से सैमुअल नाम के 57 वर्षीय शख्स की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि सैमुअल ने सड़क पर चलते वक्त एक पानी के पोखर में पैर रख दिया. जिससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में हडंकप मच गया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत बिजली बोर्ड के अधिकारियों को सूचित किया. बिजली बंद कराने के बाद Samuel को पानी से निकाला गया और पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

करंट लगने से शख्स की मौत

नीलांकराई पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई. पुलिस ने Samuel का शव कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के दौरान पुष्टि हुई कि उनकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी.

पुलिस ने सतर्क रहने की दी सलाह

यह घटना पिछले महीने हुए एक और बिजली संबंधी हादसे की याद दिलाती है, जिसमें एक किशोर की भी इसी कारण मौत हो चुकी है. स्थानीय लोग इस क्षेत्र में पानी और बिजली के संपर्क से होने वाले खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं. पुलिस ने इलाके में सुरक्षा उपाय बढ़ाने और जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है.

